Химический терроризм

Россия откровенно готовится применить химическое оружие и постоянно работает над обеспечением информационного прикрытия.

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Уже было несколько попаданий российских снарядов и подрывов ёмкостей с химвеществами, которые представляют опасность.

Точечное применение химического оружия там, где нет возможности провести расследование и 100% верифицировать факт/вещество, может быть частью операции прикрытия.

Агенты влияния не спят

Не стоит забывать, что далеко не все в мире готовы выступить на нашей стороне. Наоборот. Среди тех, кто вынужден хоть как-то осуждать Россию, немало таких, кто с радостью занял бы "нейтральную" позицию.

Эти субъекты тщательно собирают поводы, чтобы поставить слова украинской власти под сомнение. Вспомните "главу правительства одной из европейских стран", который требует доказательств, что геноцид в Буче – не постановка.

Под задачу продвигать нарратив "не всё так однозначно", "обе стороны конфликта должны ..." заряжена огромная инфраструктура. Вся эта толпа только и ждёт, чтобы заверещать "какие ваши доказательства?". А потом раскручивать эту тему. Этот фактор нельзя недооценивать.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: