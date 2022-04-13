Хімічний тероризм
Росія відверто готується застосувати хімічну зброю та постійно працює над забезпеченням інформаційного прикриття.
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Вже було кілька влучань російських снарядів і підривів ємностей з хімічними речовинами, які становлять небезпеку.
Точкове застосування хімічної зброї там, де немає можливості провести розслідування та 100% верифікувати факт/речовину, може бути частиною операції прикриття.
Агенти впливу працюють
Не слід забувати, що далеко не всі у світі готові виступити на нашому боці.
Навпаки. Серед тих, хто змушений хоч якось засуджувати Росію, чимало таких, хто б з радістю зайняв "нейтральну" позицію.
Ці суб'єкти ретельно збирають приводи, щоб поставити слова української влади під сумнів.
Згадайте "Глава уряду однієї з європейських країн", який потребує доказів, що геноцид у Бучі – не постановка. Під завдання просувати наратив "не все так однозначно", "обидві сторони конфлікту повинні..." заряджено величезну інфраструктуру.
Весь цей натовп тільки й чекає, щоб заверещати "які ваші докази?". А потім розкручувати цю тему. Цей фактор не можна недооцінювати.
Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: