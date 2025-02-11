Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, добавив, что враг также пробует подловить на логистических путях технику ВСУ во время выполнения задач по доставке грузов, продовольствия, боеприпасов, топлива к передовой.

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Сетки против дронов с оптоволокном

Кроме FPV-дронов российские войска применяют БпЛА на оптоволокне, но не столь массово. У оптоволокна, как отметил Борисенко, есть определенные недостатки и нюансы в управлении.

Такой дрон не может выполнять резкие движения, крутые виражи в отличие от FPV-дрона. Уничтожать эти дроны благодаря РЭБ мы не можем, но ставим им физические препятствия в виде сеток. Ими украинские военные затягивают свои позиции,

– сообщил Борисенко.

Если военнослужащего догнал вражеский дрон на оптоволокне, один из вариантов противодействия – это пытаться закрутить ему оптоволокно, чтобы он кружил вокруг дерева или куста. Такие дроны, по словам Борисенко, очень трудно преодолевают лесополосы из-за того, что за ними тянется кабель.

По разведдронам отрабатывают зенитные подразделения

По БпЛА оперативно-тактического уровня, которые ведут разведку в полосе ответственности бригады "Рубеж", то противник массово применяет такие разновидности: ZALA, Supercam, чуть реже "Орланы", очень редко – "Мерлины".

"С этими дронами помогают бороться подразделения зенитчиков, которые также освоили FPV-дроны и занимаются перехватом вражеских целей в воздухе. Они показывают очень хорошие результаты, за полгода уничтожили более 30 воздушных целей, в том числе и дорогие "Мерлины" (цена может доходить до полумиллиона долларов)", – сообщил Борисенко.

Уничтожая разведывательные БпЛА противника, украинские зенитчики облегчают работу артиллеристам, танкистам, а также тем, кто занимается логистикой. Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" подытожил, что не только враг имеет в наличии различные виды дронов, но и ВСУ. Украинские военные также применяют против оккупантов FPV-дроны, и беспилотники на оптоволокне.