Про це в етері 24 Каналу розповів начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що ворог також пробує підхопити на логістичних шляхах техніку ЗСУ під час виконання завдань з доставлення вантажів, продовольства, боєприпасів, палива до передової.

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Сітки проти дронів з оптоволокном

Окрім FPV-дронів російські війська застосовують БпЛА на оптоволокні, але не настільки масово. У оптоволокна, як зазначив Борисенко, є певні недоліки та нюанси в керуванні.

Такий дрон не може виконувати різкі рухи, круті віражі на відміну від FPV-дрона. Знищувати ці дрони завдяки РЕБ ми не можемо, але ставимо їм фізичні перешкоди у вигляді сіток. Ними українські військові затягують свої позиції,

– повідомив Борисенко.

Якщо військовослужбовця догнав ворожий дрон на оптоволокні, один з варіантів протидії – це намагатися закрутити йому оптоволокно, аби він кружляв навколо дерева чи куща. Такі дрони, зі слів Борисенка, дуже важко долають лісосмуги через те, що за ними тягнеться кабель.

По розвіддронам відпрацьовують зенітні підрозділи

Щодо БпЛА оперативно-тактичного рівня, які ведуть розвідку в смузі відповідальності бригади "Рубіж", то противник масово застосовує такі різновиди: ZALA, Supercam, трохи рідше "Орлани", дуже рідко – "Мерліни".

"З цими дронами допомагають боротися підрозділи зенітників, які також опанували FPV-дрони й займаються перехопленням ворожих цілей в повітрі. Вони показують дуже хороші результати, за пів року знищили понад 30 повітряних цілей, зокрема і дорогі "Мерліни" (ціна може доходити до пів мільйона доларів)", – повідомив Борисенко.

Знищуючи розвідувальні БпЛА противника, українські зенітники полегшують роботу артилеристам, танкістам, а також тим, хто займається логістикою. Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" підсумував, що не лише ворог має в наявності різні види дронів, а й ЗСУ. Українські військові також застосовують проти окупантів FPV-дрони, і безпілотники на оптоволокні.