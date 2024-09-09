Торік мовилося про те, що завдяки БпЛА "Мерлін" окупанти відстежують ситуацію й намагаються зібрати оперативні дані. Два безпілотники знищили тоді над Миколаївщиною та Херсонщиною.

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Рідкісні "Мерлін-ВР" збили зенітними FPV-дронами

8 вересня Національна гвардія України показала відео ураження цього БпЛА, а 9 вересня волонтер Сергій Стерненко виклав відео роботи по "Мерліну" та "Суперкаму" 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону "Рубіж" на Лимано-Куп'янському напрямку збили "Мерлін"

"Мерлін-ВР" можна побачити значно рідше, аніж дрон Zala чи "Орлан". ЗСУ вперше збили його у червні 2022 року, тоді ж і роздивилися, що всередині.

Росіяни використовують в ньому французькі тепловізійні матриці Lynred (Ulis) PICO1024, а замість паливного бака була встановлена пластикова каністра, ймовірно, для здешевлення виробництва. Також в ньому було знайдено ізраїльську лінзу та китайський стартер-генератор,

– наводять дані Defense Express.

Наступного разу "Мерлін" потрапив до рук Сил оборони у січні 2023 року. Імовірно, окупанти вирішили не запускати у масове виробництво цю розробку, тож і нечасто використовують їх на фронті.

Розробило цей дрон НДІ сучасних телекомунікаційних технологій, яке базується у Смоленську. Даних про безпілотник небагато: він має максимальну висоту польоту до 5000 метрів, може перебувати в повітрі до 10 годин, переносить від 6,5 до 8 кілограмів корисного навантаження.