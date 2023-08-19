Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, навіщо противник використовує ці безпілотники. Також вона зазначила, що ситуація на Півдні залишається складною.
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Окупанти посилили аеророзвідку
Попри дуже глибоку та емоційну контрбатарейну роботу Сил оборони, ворог все одно намагається підтягувати резерви й тримати в напружені правобережжя Херсонщини.
Наталія Гуменюк розповіла про поточну ситуацію на півдні: дивіться відео
Іноді росіяни атакують Очаківщину. На цьому напрямку противник почав використовувати ударні БпЛА, а також посилив аеророзвідку.
Зокрема 2 ворожих оперативно-тактичного рівня безпілотники "Мерлін" були знищені вчора (18 серпня – 24 Канал). Один над Миколаївщиною, один над Херсонщиною,
– сказала Наталія Гуменюк.
Завдяки БпЛА "Мерлін" окупанти відстежують ситуацію й намагаються зібрати оперативні дані.
Характеристика БпЛА "Мерлін"Мерлін-ВР — це російський експериментальний безпілотник, який призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.
"Гібридна" силова установка дозволяє брати на борт до 6,5 кг корисного навантаження, мати тривалість польоту до 10 годин та літати майже безшумно на висоті до 5 км.
Загалом, за даними Генштабу, українські сили ліквідували 4272 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Ситуація на Півдні: коротко
- Напередодні, вранці 18 серпня, Сили оборони Півдня оприлюднили кадри знищення російського човна при спробі висадки десанту на правобережжя. Українські воїни зі 126 бригади тероборони уразили окупантів на човні біля берега.
- Щодоби на Півдні та Сході окупанти мають сотні загиблих та поранених бійців. Натомість втрати України значно менші. У Міноборони зазначили, що критерій збереження життя наших військовослужбовців лежить в основі планування будь-яких військових дій.
- Також Наталія Гуменюк розповіла, що у Чорному морі присутні панічні настрої серед окупантів, хоч і не критичні. Росіяни бояться дронів Sea Baby ("Морський малюк"), тому намагаються загородити якийсь прохід, зашкодити проникненню сторонніх предметів до їхньої акваторії.