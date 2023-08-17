Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що присутні панічні настрої серед окупантів, хоч і не критичні.

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"Панічні настрої присутні, але не критичні. Корабельне угрупування ворога максимально намагається використовувати потужну площу акваторії, розформовуючи себе, розосереджуючи свої одиниці. Перебування у закритих бухтах для них небезпечне. Це закритий простір, де нема місця для маневру", – зауважила речниця.

Окупантам це не допоможе

Росіяни бояться дронів Sea Baby ("Морський малюк"). Наталія Гуменюк зазначила, що ворог намагається загородити якийсь прохід, зашкодити проникненню сторонніх предметів до їхньої акваторії. Але це їм не допоможе.

Навіть вибудовування захисного шару від цивільних суден у районі Керченської протоки їм не допоможе. Це може їх заспокоювати, захитувати на хвилях, але допомоги не буде. Це намагання спровокувати Сили оборони, зокрема, на ураження цивільного судна. Але "Морські малюки" – не такі вже й "малюки". Вони кмітливі,

– пояснила вона.

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