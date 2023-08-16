Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що важлива складова війни – контроль над акваторією Чорного моря. Важливо знищити міф Росії про "непереможний флот", якого потрібно боятися.
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Знищити міф про флот Росії
Михайло Подоляк підкреслив, що Україна веде боротьбу за контроль над акваторією Чорного моря, це вкрай важливо. Дуже важливо знищити міф про непереможність флоту Росії. Однак не дуже зрозуміло, скільки ще міфів про країну-агресорку потрібно знищити, щоб світ позбувся рефлексії на слово "Росія".
Росія на цьому активно спекулює досі, незалежно від того, що втрачає, перебуваючи в акваторії Чорного моря, але продовжують спекулювати на Чорноморському флоті і лякати країни. Усі країни продовжують лякатись, їм подобається, коли їх принижує якась нікчемна країна. Усі, крім України,
– наголосив він.
Подоляк про спекуляції Росії щодо флоту: дивіться відео
Чорноморський флот Росії: останні новини
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна вже вивела з ладу щонайменше 5 ворожих кораблів Чорноморського флоту. ВМС розповіли, що Росія вже не має можливості поповнювати флот.
- На початку серпня морські дрони атакували російський десантник "Оленогорський горняк". Дмитро Плетенчук заявив, що цей удар змусив Росію ретельніше слідкувати за своїми кораблями. Російські кораблі намагаються не відпливати далеко від берегів, що входять до території Росії. Мовиться про північно-східний берег Чорного моря.
- ОК “Південь” з військової точки зору оцінює ситуацію в Чорному морі як стабільно напружену. Адже там перебуває розгорнуте корабельне угруповання російських загарбників. Це бойові кораблі, судна забезпечення, а також прикордонна служба Росії з катерами й кораблями патрульного типу.