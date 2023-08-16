Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что важная составляющая войны – контроль над акваторией Черного моря. Важно уничтожить миф России о "непобедимом флоте", которого нужно бояться.

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Уничтожить миф о флоте России

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина ведет борьбу за контроль над акваторией Черного моря, это очень важно. Очень важно уничтожить миф о непобедимости флота России. Однако не очень понятно, сколько еще мифов о стране-агрессоре нужно уничтожить, чтобы мир избавился от рефлексии на слово "Россия".

Россия на этом активно спекулирует до сих пор, независимо от того, что теряет, находясь в акватории Черного моря, но продолжают спекулировать на Черноморском флоте и пугать страны. Все страны продолжают пугаться, им нравится, когда их унижает какая-нибудь никчемная страна. Все, кроме Украины,

– подчеркнул он.

Подоляк о спекуляциях России относительно флота: смотрите видео

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