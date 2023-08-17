Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что присутствуют панические настроения среди оккупантов, хоть и не критические.
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"Панические настроения присутствуют, но не критические. Корабельная группировка врага максимально пытается использовать мощную площадь акватории, расформируя себя, рассредоточивая свои единицы. Пребывание в закрытых бухтах для них опасно. Это закрытое пространство, где нет места для маневра", – отметила спикер.
Оккупантам это не поможет
Россияне боятся дронов Sea Baby ("Морской малыш"). Наталья Гуменюк отметила, что враг пытается загородить какой-нибудь проход, повредить проникновению посторонних предметов в их акваторию. Но это им не поможет.
Даже выстраивание защитного слоя от гражданских суден в районе Керченского пролива им не поможет. Это может их успокаивать, качать на волнах, но помощи не будет. Это попытка спровоцировать Силы обороны, в частности, на поражение гражданского судна. Но "Морские малыши" – не такие уж "малыши". Они сообразительные,
– объяснила она.
Гуменюк о панических настроениях врага в Черном море: смотрите видео
Ситуация в Черном море: последние новости
- В ОК "Юг" заявили, что ситуация в Черном море стабильно напряженная. Там находится развернутая корабельная группировка оккупантов: боевые корабли, судна снабжения, а также пограничная служба России с катерами и кораблями патрульного типа.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия продолжает спекулировать на Черноморском флоте и пугать им другие страны. Другие государства боятся, но не Украина, которая уверенно ведет борьбу за контроль над акваторией Черного моря.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина уже вывела из строя минимум 5 кораблей Черноморского флота России. Враг уже не имеет возможности пополнять флот.