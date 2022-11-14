Какие виды денежных выплат могут получить военнослужащие в 2022 – 2023 годах, сообщает 24 канал. Детальнее читайте в нашем материале.

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Украинским военнослужащим предусмотрены следующие денежные выплаты:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, доплаты, надбавки (например, за выслугу лет), премии и т.п.);

одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;

за участие в боевых действиях или выполнения боевых задач в зоне боевых действий;

за пребывание в плену или в окружении;

другие выплаты, не имеющие постоянного характера.

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Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения

28 февраля 2022 года Кабмин одобрил Постановление № 168 , согласно которому во время военного положения предусмотрено дополнительное вознаграждение. В частности, ежемесячно военнослужащим платят 30 000 гривен.

Если же защитник принимает непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивает осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий, размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Заметим, что выплата вознаграждения производится на основании приказов командиров.

В Украине планируют продолжить действие военного положения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения с 21 ноября. В частности, его могут продлить еще на 90 дней.

Следует отметить, что вместе с военным положением в Украине могут продолжить и мобилизацию. Пока нардепы еще не голосовали.

Обратите внимание! Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Впрочем, при условии, что на территории государства завершатся боевые действия.

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