Какие виды денежных выплат могут получить военнослужащие в 2022 – 2023 годах, сообщает 24 канал. Детальнее читайте в нашем материале.
Читайте также Зеленский внес в Раду законопроект о продолжении военного положения и мобилизации
Украинским военнослужащим предусмотрены следующие денежные выплаты:
- должностной оклад, оклад по воинскому званию;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, доплаты, надбавки (например, за выслугу лет), премии и т.п.);
- одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;
- за участие в боевых действиях или выполнения боевых задач в зоне боевых действий;
- за пребывание в плену или в окружении;
- другие выплаты, не имеющие постоянного характера.
Это интересно Призыв в Украине: какой предельный возраст военной службы
Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения
28 февраля 2022 года Кабмин одобрил Постановление № 168 , согласно которому во время военного положения предусмотрено дополнительное вознаграждение. В частности, ежемесячно военнослужащим платят 30 000 гривен.
Если же защитник принимает непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивает осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий, размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.
Заметим, что выплата вознаграждения производится на основании приказов командиров.
В Украине планируют продолжить действие военного положения
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения с 21 ноября. В частности, его могут продлить еще на 90 дней.
Следует отметить, что вместе с военным положением в Украине могут продолжить и мобилизацию. Пока нардепы еще не голосовали.
Вас может заинтересовать – В Украине планируют продлить военное положение: смотрите видео