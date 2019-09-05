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      Какие авто чаще всего покупают украинцы: интересный рейтинг

      Авто24 93 Читати новину українською

      Украинцы стали покупать больше новых машин. За первое полугодие 2019 года было реализовано почти 39 тысяч автомобилей и это на полтора процента больше, чем в первом полугодии 2018 года.

      По данным Auto-Consulting, чаще всего покупатели выбирают Renault, Toyota, Kia, Nissan и Skoda.

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      В десятку самых популярных марок вошли также Hyundai, Volkswagen, Mazda, Suzuki и даже BMW, который является лидером среди премиум-брендов.

      авто українці купують
      Авто, которые чаще всего покупали украинцы

      В В-классе лучше продавались Renault Sandero и Renault Logan. С-сегмент возглавляли Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Volkswagen Passat царствовал в D-сегменте. А следующую ступеньку возглавляла Toyota Camry.

      Среди премиальных седанов лучше продавались Lexus ES и Mercedes-Benz S-класса.

      авто українці
      Самые популярные авто S-класса среди украинцев

      А самыми популярными среди кроссоверов в своих классах стали Suzuki Vitara, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq и BMW X5.

      Смотрите фото самых популярных кроссоверов среди украинцев:

      Об удвоении выпуска высоковольтных батарей в BMW и частых "жертвах" американских угонщиков авто – смотрите в программе.

      blog_ava
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      Теги: Авто Авто24 Транспорт
      Источник: 24 канал
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