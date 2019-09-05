Какие авто чаще всего покупают украинцы: интересный рейтинг

Украинцы стали покупать больше новых машин. За первое полугодие 2019 года было реализовано почти 39 тысяч автомобилей и это на полтора процента больше, чем в первом полугодии 2018 года.

По данным Auto-Consulting, чаще всего покупатели выбирают Renault, Toyota, Kia, Nissan и Skoda.

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В десятку самых популярных марок вошли также Hyundai, Volkswagen, Mazda, Suzuki и даже BMW, который является лидером среди премиум-брендов.



Авто, которые чаще всего покупали украинцы

В В-классе лучше продавались Renault Sandero и Renault Logan. С-сегмент возглавляли Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Volkswagen Passat царствовал в D-сегменте. А следующую ступеньку возглавляла Toyota Camry.

Среди премиальных седанов лучше продавались Lexus ES и Mercedes-Benz S-класса.



Самые популярные авто S-класса среди украинцев

А самыми популярными среди кроссоверов в своих классах стали Suzuki Vitara, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq и BMW X5.

Смотрите фото самых популярных кроссоверов среди украинцев:

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