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      Які авто найчастіше купують українці: цікавий рейтинг

      Авто24 148 Читать новость на русском

      Українці стали купувати більше нових машин. За перше півріччя 2019 року було реалізовано майже 39 тисяч автомобілів і це на півтора відсотка більше, ніж в першому півріччі 2018 року.

      За даними Auto-Consulting, найчастіше покупці обирають Renault, Toyota, Kia, Nissan та Skoda.

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      До десятки найпопулярніших марок увійшли також Hyundai, Volkswagen, Mazda, Suzuki та навіть BMW, який є лідером серед преміум-брендів.

      авто українці купують
      Авто, які найчастіше купували українці

      У В-класі найкраще продавалися Renault Sandero та Renault Logan. С-сегмент очолювали Volkswagen Golf та Skoda Octavia. Volkswagen Passat царював в D-сегменті. А наступну сходинку очолювала Toyota Camry.

      Серед преміальних седанів найкраще продавалися Lexus ES та Mercedes-Benz S-класу.

      авто українці
      Найпопулярніші авто S-класу серед українців

      А найпопулярнішими серед кросоверів у своїх класах стали Suzuki Vitara, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Kodiaq та BMW X5.

      Дивіться фото найпопулярніших кросоверів серед українців:

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      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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