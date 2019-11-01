04:57
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Какие автотрассы правительство будет ремонтировать в первую очередь

      31 Читати новину українською
      Министр инфраструктуры Криклий рассказал, какие дороги будут ремонтировать первыми
      Министр инфраструктуры Криклий рассказал, какие дороги будут ремонтировать первыми / provce.ck.ua

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в 2020 году правительство увеличит расходы на ремонт дорог. Первоначально будут ремонтировать автотрассы, по состоянию которых уже давно есть вопросы. Кроме того, Кабмин уже нашел партнеров для строительства первой платной дороги – киевской кольцевой.

      В частности, финансирование для ремонта дорог на Востоке Украины в следующем году увеличится почти на 50%, рассказал Криклий в эфире проэкта "Право на власть".

      К слову: Дорога жизни: Зеленский за рулем проинспектировал трассу Мариуполь  Запорожье  видео

      Уже весной начнутся восстановительные работы на автотрассах:

      • Черкассы  Умань;
      • Стрый  Львов;
      • дороги на Кропивницкий;
      • автодороги в Кривой Рог;
      • трассы в направлении Николаева;
      • Херсон  Мариуполь.

      Для того, чтобы мы двигались значительно быстрее, мы планируем и уже договорились с международными партнерами, чтобы они финансировали города под их обязательства. Тогда параллельно с большими автотрассам мы сможем строить и дороги местного значения,
       рассказал министр.

      Что еще в Кабмине говорили о дорогах? Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после своего назначения говорил, что за время своего руководства правительством хочет привести к "нормальному состоянию" 24 тысячи километров дороги.

      blog_ava
      Нашли лекарство, которое чрезвычайно быстро убивает раковые опухоли
      31 октября
      179
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Дороги Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      31 октября , 22:30 Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      Ірина Кошанська 279
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 322
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 82
      Что даст Украине членство в НАТО?
      31 октября , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 260
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      31 октября , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 414
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук