Какие автотрассы правительство будет ремонтировать в первую очередь

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в 2020 году правительство увеличит расходы на ремонт дорог. Первоначально будут ремонтировать автотрассы, по состоянию которых уже давно есть вопросы. Кроме того, Кабмин уже нашел партнеров для строительства первой платной дороги – киевской кольцевой.

В частности, финансирование для ремонта дорог на Востоке Украины в следующем году увеличится почти на 50%, рассказал Криклий в эфире проэкта "Право на власть".

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Уже весной начнутся восстановительные работы на автотрассах:

Черкассы – Умань;

– Стрый – Львов;

– дороги на Кропивницкий;

автодороги в Кривой Рог;

трассы в направлении Николаева;

Херсон – Мариуполь.

Для того, чтобы мы двигались значительно быстрее, мы планируем и уже договорились с международными партнерами, чтобы они финансировали города под их обязательства. Тогда параллельно с большими автотрассам мы сможем строить и дороги местного значения,

– рассказал министр.