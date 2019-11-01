Какие автотрассы правительство будет ремонтировать в первую очередь
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в 2020 году правительство увеличит расходы на ремонт дорог. Первоначально будут ремонтировать автотрассы, по состоянию которых уже давно есть вопросы. Кроме того, Кабмин уже нашел партнеров для строительства первой платной дороги – киевской кольцевой.
В частности, финансирование для ремонта дорог на Востоке Украины в следующем году увеличится почти на 50%, рассказал Криклий в эфире проэкта "Право на власть".
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Уже весной начнутся восстановительные работы на автотрассах:
- Черкассы – Умань;
- Стрый – Львов;
- дороги на Кропивницкий;
- автодороги в Кривой Рог;
- трассы в направлении Николаева;
- Херсон – Мариуполь.
Для того, чтобы мы двигались значительно быстрее, мы планируем и уже договорились с международными партнерами, чтобы они финансировали города под их обязательства. Тогда параллельно с большими автотрассам мы сможем строить и дороги местного значения,
– рассказал министр.
Что еще в Кабмине говорили о дорогах? Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после своего назначения говорил, что за время своего руководства правительством хочет привести к "нормальному состоянию" 24 тысячи километров дороги.