Які автотраси уряд ремонтуватиме у першу чергу

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що у 2020 році уряд збільшить видатки на ремонт доріг. Першочергово ремонтуватимуть автотраси, щодо стану яких вже давно є питання. Крім того, Кабмін вже знайшов партнерів для будівництва першої платної дороги – київської кільцевої.

Зокрема, фінансування для ремонту доріг на Сході України у наступному році збільшиться майже на 50%, розповів Криклій в ефірі проєкту "Право на владу".

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Вже на весні почнуться відновлювальні роботи на автотрасах:

Черкаси – Умань;

Стрий – Львів;

дороги на Кропивницький;

автошляхи до Кривого Рогу;

траси у напрямку Миколаєва;

Херсон – Маріуполь.

Для того, щоб ми рухалися значно швидше, ми плануємо і вже домовилися з міжнародними партнерами, щоб вони фінансували міста під їх зобов'язання. Тоді паралельно з великими автотрасами ми зможемо будувати і дороги місцевого значення,

– розповів міністр.

Що ще у Кабміні говорили про дороги?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після свого призначення говорив, що за час свого керівництва урядом хоче привести до "нормального стану" 24 тисячі кілометрів дороги.