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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Які автотраси уряд ремонтуватиме у першу чергу

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      Міністр інфраструктури Криклій розповів, які дороги ремонтуватимуть найпершими
      Міністр інфраструктури Криклій розповів, які дороги ремонтуватимуть найпершими / provce.ck.ua

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що у 2020 році уряд збільшить видатки на ремонт доріг. Першочергово ремонтуватимуть автотраси, щодо стану яких вже давно є питання. Крім того, Кабмін вже знайшов партнерів для будівництва першої платної дороги – київської кільцевої.

      Зокрема, фінансування для ремонту доріг на Сході України у наступному році збільшиться майже на 50%, розповів Криклій в ефірі проєкту "Право на владу".

      До слова: Дорога життя: Зеленський за кермом проінспектував трасу Маріуполь – Запоріжжя – відео

      Вже на весні почнуться відновлювальні роботи на автотрасах:

      • Черкаси – Умань;
      • Стрий – Львів;
      • дороги на Кропивницький;
      • автошляхи до Кривого Рогу;
      • траси у напрямку Миколаєва;
      • Херсон – Маріуполь.

      Для того, щоб ми рухалися значно швидше, ми плануємо і вже домовилися з міжнародними партнерами, щоб вони фінансували міста під їх зобов'язання. Тоді паралельно з великими автотрасами ми зможемо будувати і дороги місцевого значення,
      – розповів міністр.

      Що ще у Кабміні говорили про дороги?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після свого призначення говорив, що за час свого керівництва урядом хоче привести до "нормального стану" 24 тисячі кілометрів дороги.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Дороги Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Кабінет Міністрів України
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