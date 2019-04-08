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      Какие боевики, такая и память: в сети появилось фото могилы убитого "Мамая"

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      Боевик Олег Мамиев " Мамай"
      Боевик Олег Мамиев " Мамай" / Фото из открытых источников

      В сети показали фото заброшенной могилы на Донбассе, которая принадлежит ликвидированному главарю банды боевиков "Пятнашка" Олегу Мамиеву по кличке "Мамай".

      Табличку, скорее всего, нарисовали простым фломастером, говорится в подписи к фото на Фейсбук-странице фонда "Вернись живым".

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      "Мамай" был родом из российского Владикавказа и никогда не скрывал, что приехал в Украину в 2014 году.

      Оказывается, оккупанты тоже ставят "памятники". Правда, какие боевики – такая и память. Вот этот знак установлен на позициях оккупантов возле Крутой Балки. Табличка, судя по всему, нарисована простым фломастером и посвящена погибшему в мае 2018 года главарю боевиков, "командиру" так называемого батальона "Пятнашка" Олегу Мамиеву, псевдо "Мамай",
      – говорится в заметке.

      Отметим, Олег Мамиев сменил боевика Ахра Авизба с позывным "Абхаз", который ранее возглавлял банду "Пятнашка".


      Памятник главарю боевиков "Мамаю"

       

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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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