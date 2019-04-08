Какие боевики, такая и память: в сети появилось фото могилы убитого "Мамая"

В сети показали фото заброшенной могилы на Донбассе, которая принадлежит ликвидированному главарю банды боевиков "Пятнашка" Олегу Мамиеву по кличке "Мамай".

Табличку, скорее всего, нарисовали простым фломастером, говорится в подписи к фото на Фейсбук-странице фонда "Вернись живым".

Читайте также: Путина "похоронили" в Санкт-Петербурге: фото надгробия

"Мамай" был родом из российского Владикавказа и никогда не скрывал, что приехал в Украину в 2014 году.

Оказывается, оккупанты тоже ставят "памятники". Правда, какие боевики – такая и память. Вот этот знак установлен на позициях оккупантов возле Крутой Балки. Табличка, судя по всему, нарисована простым фломастером и посвящена погибшему в мае 2018 года главарю боевиков, "командиру" так называемого батальона "Пятнашка" Олегу Мамиеву, псевдо "Мамай",

– говорится в заметке.

Отметим, Олег Мамиев сменил боевика Ахра Авизба с позывным "Абхаз", который ранее возглавлял банду "Пятнашка".



Памятник главарю боевиков "Мамаю"