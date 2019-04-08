Які бойовики, така і пам’ять: у мережі з’явилось фото могили вбитого "Мамая"

У мережі показали фото занедбаної могили на Донбасі, яка належить ліквідованому ватажкові банди бойовиків "П'ятнашка" Олегу Мамієву із кличкою "Мамай".

Табличку, швидше за все, намальовали простим фломастером, мовиться у підписі до фото на Фейсбук-сторінці фонду "Повернись живим".

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"Мамай" був родом із російського Владикавказу і ніколи не приховував, що приїхав до України у 2014 році.

Виявляється, окупанти теж ставлять "пам'ятники". Щоправда, які бойовики – така і пам'ять. Ось цей знак встановлений на позиціях окупантів поблизу Крутої Балки. Табличка, судячи з усього, намальована простим фломастером і присвячена загиблому у травні 2018 року ватажку бойовиків, "командиру" так званого батальйону "П'ятнашка" Олегу Мамієву на псевдо "Мамай",

– йдеться у дописі.

Зазначимо, Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авізба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "П'ятнашка".



Пам'ятник ватажкові бойовиків "Мамаю"