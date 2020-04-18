Какие дороги отремонтируют в 2020 году: объяснение Криклия

В 2020 году планируют отремонтировать более 6 тысяч километров дорог, как государственного, так и местного значения. В каждой области будут проходить определенные строительные работы.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Он поблагодарил депутатов за поддержку и за то, что смогли сохранить дорожный фонд. То есть 19,3 миллиарда гривен от госгарантии и еще дополнительные облигации, которые будет выпускать Укравтодор, – предусмотрены.

Министр инфраструктуры сообщил об одном из основных и знаковых направлений:

Днепр – Решетиловка (Полтавская область).

Юг Украины – Николаев, Кропивницкий, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Мелитополь.

Владислав Криклий добавил, что это также продолжение части проектов "GО Highway". Целью которых было объединить Гданьский и Одесский порты. Дорога должна была идти в направлении через Львов, Тернополь, Винницу, Умань и Одессу.



Владислав Криклий / Фото slovoidilo.ua

"В Луганской области более 3 миллиардов гривен предусматривается на дорожные работы. И из масштабных проектов на этот год – это Станица Луганская. Там есть участок дороги с сообщением 130 километров. Именно так будем побеждать угрозу на Востоке. Создавая человеческие условия, удобные дороги, чтобы люди хотели реинтегрироваться и вернуться к независимой Украине", – добавил Криклий.

Он заверил, что также пройдут строительные работы на Одесской трассе. В этом направлении стараются максимально ускориться.

Смотрите полное интервью с Владиславом Криклием: