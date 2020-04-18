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      Які дороги відремонтують у 2020 році: пояснення Криклія

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      Владислав Криклій / 24 канал

      У 2020 році планують відремонтувати понад 6 тисяч кілометрів доріг, як державного, так і місцевого значення. В кожній області відбуватимуться певні будівельні роботи.

      Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Цікаво Як авіаперевізникам допомагають пережити кризу: Криклій про дії уряду

      Він подякував депутатам за підтримку та за те, що змогли зберегти дорожній фонд. Тобто 19,3 мільярда гривень від держгарантії та ще додаткові облігації, які випускатиме Укравтодор, – передбачені.

      Міністр інфраструктури повідомив про одні з основних та знакових напрямків:

      • Дніпро – Решетилівка (Полтавська область).
      • Південь України – Миколаїв, Кропивницький, Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон, Мелітополь.

      Владислав Криклій додав, що це також продовження частини проєктів "GО Highway". Метою яких було об'єднати Гданський та Одеський порти. Дорога мала йти у напрямку через Львів, Тернопіль, Вінницю, Умань та Одесу.


      Владислав Криклій / Фото slovoidilo.ua

      "У Луганській області понад 3 мільярди гривень передбачається на дорожні роботи. І з масштабних проєктів на цей рік – це Станиця Луганська. Там є ділянка дороги зі сполученням 130 кілометрів. Саме так будем перемагати загрозу на Сході. Створюючи людські умови, зручні дороги, аби люди хотіли реінтегруватися і повернутися до незалежної України", – додав Криклій.

      Він запевнив, що також відбудуться будівельні роботи на Одеській трасі. У цьому напрямку намагаються максимально прискоритися.

      Дивіться повне інтерв'ю з Владиславом Криклієм:

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Укравтодор Міністерство інфраструктури Дороги Владислав Криклій
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