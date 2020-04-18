Які дороги відремонтують у 2020 році: пояснення Криклія

У 2020 році планують відремонтувати понад 6 тисяч кілометрів доріг, як державного, так і місцевого значення. В кожній області відбуватимуться певні будівельні роботи.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Він подякував депутатам за підтримку та за те, що змогли зберегти дорожній фонд. Тобто 19,3 мільярда гривень від держгарантії та ще додаткові облігації, які випускатиме Укравтодор, – передбачені.

Міністр інфраструктури повідомив про одні з основних та знакових напрямків:

Дніпро – Решетилівка (Полтавська область).

Південь України – Миколаїв, Кропивницький, Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон, Мелітополь.

Владислав Криклій додав, що це також продовження частини проєктів "GО Highway". Метою яких було об'єднати Гданський та Одеський порти. Дорога мала йти у напрямку через Львів, Тернопіль, Вінницю, Умань та Одесу.



Владислав Криклій / Фото slovoidilo.ua

"У Луганській області понад 3 мільярди гривень передбачається на дорожні роботи. І з масштабних проєктів на цей рік – це Станиця Луганська. Там є ділянка дороги зі сполученням 130 кілометрів. Саме так будем перемагати загрозу на Сході. Створюючи людські умови, зручні дороги, аби люди хотіли реінтегруватися і повернутися до незалежної України", – додав Криклій.

Він запевнив, що також відбудуться будівельні роботи на Одеській трасі. У цьому напрямку намагаються максимально прискоритися.

Дивіться повне інтерв'ю з Владиславом Криклієм: