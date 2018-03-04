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Какие гривны подделывали чаще всего в 2017 году

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Какие гривны подделывали чаще всего в 2017 году

За 2017 год в Украине на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 штук подделок.

Об этом заявили в Национальном банке Украины.

"Результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты", – говорится в сообщении НБУ.

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Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов 200 гривен, 100 гривен и 50 гривен. Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами 1 гривна, 2 гривн, 5 гривены, 10 гривен и 20 гривен составляют 2%.

В основном (81%) поддельные банкноты гривны изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлены ​​полиграфическим способом.

Чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

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Кроме того, зачастую злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов: 100 долларов США, 200, 100 и 50 евро, 5000 и 1000 российских рублей.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ
Источник: 24 Канал
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