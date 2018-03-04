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Які гривні підробляли найчастіше у 2017 році

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Найбільше підробляють 500-гривневу купюру
Найбільше підробляють 500-гривневу купюру

За 2017 рік в Україні на один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 3,6 штук підробок.

Про це заявили у Національному банку України.

"Результати 2017 року свідчать про збільшення фактів виявлення підроблених банкнот номіналом 500 гривень. Переважно це банкноти старого зразка 2006 року. Їх кількість становить 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти", – йдеться в повідомленні НБУ.

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З обігу також вилучалися підроблені банкноти інших номіналів 200 гривень, 100 гривень та 50 гривень. Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1 гривень, 2 гривень, 5 гривень, 10 гривень та 20 гривень становлять 2%.

Здебільшого (81%) підроблені банкноти гривні виготовлялися з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема струменевих та лазерних принтерів. Решта підробок (19%) виготовлена поліграфічним способом.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів, метрополітену тощо. У 2017 році також були випадки потрапляння підробок до кас банків через програмно-технічні комплекси самообслуговування та банкомати з функцією приймання готівки.

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Окрім того, найчастіше зловмисники підробляють іноземні банкноти таких номіналів: 100 доларів США, 200, 100 та 50 євро, 5000 та 1000 російських рублів.

Теги: Новини України Гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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