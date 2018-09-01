Какие источники информации россияне считают наиболее авторитетными

Бунтующая Наталья Поклонская стала единственной "госдумовской единоросской", которая взбунтовалась против пенсионной реформы. А после того, как Пиня с царского плеча вышел в эфир со "смягчением", экс-прокурор Крыма накатала пост в Facebook. Мол, президент, а кто отчитается о деньгах? Но об этом узнает мало россиян.

57% – столько россиян убеждены, что национальные СМИ освещают события, происходящие в стране, достаточно объективно.

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Каждый третий – 33% – допускает искажение информации в российских медиа.

Для 63% граждан РФ самым авторитетным источником информации до сих пор остается телевидение. Для каждого шестого (15%) – медиаресурсы в интернете.

9% продолжают узнавать последние новости из газетат и журналов.

Друзья, родственники или знакомые – из разговора с ними 7% россиян черпают "достоверную информацию".

Лишь 16% россиян вообще никому не доверяют.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.