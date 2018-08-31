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Сколько видеообращений совершил Путин во время президентского правления: ошеломляющая цифра

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30 – столько видеообращений совершил тандем Путин-Медведев на президентском посту за 18 лет правления, не считая президентские поздравления.

Чаще всего Путин обращался по поводу выборов и референдумов. Самое длинное обращение было летом в 2014 году после аннексии Крыма. Путин тогда произнес 4 378 слов.

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На 1200 слов меньше понадобилось для смягчения пенсионной реформы. 4 раза Путин выступал после терактов, столько же обращался к школьникам.


Путин обращался к школьникам 4 раза

Март 2018 года – стал рекордным. ВВП обращался к народу дважды – перед и после выборов. Официальная причина – сообщить о рекордной поддержке народа.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь

Теги: Новости России Владимир Путин
Источник: 24 канал
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