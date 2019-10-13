Какие изменения поддержало правительство: создание Единого госреестра ветеранов

Правительство поддержало изменения в Государственную целевую программу физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

Реестр позволит, наконец, четко определить не только количество ветеранов, а их проблемы и потребности и соответственно четко понять пути решения этих вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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Реестр планируется создать в рамках изменений к государственной целевой программе физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

Программа предусматривает необходимые меры и инструменты, которые позволят нам обеспечивать все направления реабилитации и реадаптации ветеранов и членов их семей, внедрить программы физической и ментальной реабилитации и реадаптации и в целом повысить социальную защиту ветеранов и их близких,

– отметила Оксана Коляда.

Отмечается, что разработка электронной платформы Э-ветеран предусматривает создание ветеранских пространств в каждом регионе. Они должны стать единственной площадкой для предоставления услуг и сервисов ветеранам и их семьями.

Программа рассчитана до 2023 года и охватывает создание Национального центра защиты психического здоровья и реабилитации ветеранов и их родственников.