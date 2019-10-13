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      Какие изменения поддержало правительство: создание Единого госреестра ветеранов

      51 Читати новину українською
      Кабинет Министров Украины
      Кабинет Министров Украины / ua.news

      Правительство поддержало изменения в Государственную целевую программу физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

      Реестр позволит, наконец, четко определить не только количество ветеранов, а их проблемы и потребности и соответственно четко понять пути решения этих вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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      Реестр планируется создать в рамках изменений к государственной целевой программе физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

      Программа предусматривает необходимые меры и инструменты, которые позволят нам обеспечивать все направления реабилитации и реадаптации ветеранов и членов их семей, внедрить программы физической и ментальной реабилитации и реадаптации и в целом повысить социальную защиту ветеранов и их близких,
      – отметила Оксана Коляда.

      Отмечается, что разработка электронной платформы Э-ветеран предусматривает создание ветеранских пространств в каждом регионе. Они должны стать единственной площадкой для предоставления услуг и сервисов ветеранам и их семьями.

      Программа рассчитана до 2023 года и охватывает создание Национального центра защиты психического здоровья и реабилитации ветеранов и их родственников.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Кабинет Министров Украины
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