Які зміни підтримав уряд:створення Єдиного держреєстру ветеранів

Уряд підтримав зміни до державної цільової програми фізичної, медичної реабілітації та психосоціальної реадаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Реєстр дозволить нарешті чітко визначити не лише кількість ветеранів, а їх проблеми та потреби і відповідно чітко зрозуміти шляхи розв'язання цих питань. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

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Реєстр планується створити у межах змін до державної цільової програми фізичної, медичної реабілітації та психосоціальної реадаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Програма передбачає необхідні заходи та інструменти, які дозволять нам забезпечувати всі напрямки реабілітації та реадаптації ветеранів та членів їхніх родин, впровадити програми фізичної та ментальної реабілітації та реадаптації та загалом підвищити соціальний захист ветеранів і їх близьких,

– зазначила Оксана Коляда.

Зазначається, що розробка електронної платформи Е-ветеран передбачає створення ветеранських просторів у кожному регіоні. Вони мають стати єдиним майданчиком для надання послуг і сервісів ветеранам та їхнім родинами.

Програма розрахована до 2023 року та охоплює створення Національного центру захисту психічного здоров’я і реабілітації ветеранів та їх родичів.