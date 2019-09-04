"Слуга народа" предлагает внести изменения в деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания

В партии "Слуга народа" народные депутаты предложили, как можно по новой процедуре назначать и увольнять членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроекты №2035 и №2036 обнародованы на сайте Верховной Рады.

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Новая процедура назначений и увольнений

Законопроектом №2036 предлагается внести изменения в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и утвердить новую процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета.

"Я напомню, что действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые назначаются по квоте Верховной Рады Украины, пока длится процедура отбора и их назначения. Мы считаем это недопустимым и хотим обеспечить непрерывную работу регулятора", – пояснила депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук .



Евгения Кравчук

Прозрачность собственности телеканалов

Законопроект №2035 касается деятельности операторов цифрового вещания. По словам депутата, суть проекта трудно объяснить простым языком, но "от этого документа фактически зависит информационная безопасность Украины".

Суть в том, что сегодня общенациональное цифровое эфирное вещание зависит от частных компаний с непрозрачной структурой собственности и неизвестными конечными бенефициарами. Например, компания-оператор цифрового сигнала "Зеонбуд". Она появилась еще во времена премьерства Януковича, а во время его президентства власть превратила ее в монополиста,

– рассказала Евгения Кравчук.



Депутаты партии "Слуга народа"

"100% доля в уставном капитале принадлежат кипрской компании. Кипрская компания, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах, и одна в Белизе. Своими конечными бенефициарами ООО "Зеонбуд" указывает пять граждан Латвии и одного гражданина Великобритании. Вот таким нехитрым образом все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас контролируется компанией-фигурантом многочисленных журналистских расследований", – добавила нардепка Кравчук.

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Согласно законопроекту об обеспечении прозрачности собственности общенациональных телеканалов, учредителям каналов планируют выдвигать требования, гарантирующие невозможность влияния других стран на информационное пространство Украины.