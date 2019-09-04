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      "Слуга народа" предлагает внести изменения в деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания

      226 Читати новину українською
      Партия "Слуга народа"
      Партия "Слуга народа" / apostrophe.ua

      В партии "Слуга народа" народные депутаты предложили, как можно по новой процедуре назначать и увольнять членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

      Законопроекты №2035 и №2036 обнародованы на сайте Верховной Рады.

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      Новая процедура назначений и увольнений

      Законопроектом №2036 предлагается внести изменения в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и утвердить новую процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета.

      "Я напомню, что действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые назначаются по квоте Верховной Рады Украины, пока длится процедура отбора и их назначения. Мы считаем это недопустимым и хотим обеспечить непрерывную работу регулятора", – пояснила депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук .

      Євгенія Кравчук
      Евгения Кравчук

      Прозрачность собственности телеканалов

      Законопроект №2035 касается деятельности операторов цифрового вещания. По словам депутата, суть проекта трудно объяснить простым языком, но "от этого документа фактически зависит информационная безопасность Украины".

      Суть в том, что сегодня общенациональное цифровое эфирное вещание зависит от частных компаний с непрозрачной структурой собственности и неизвестными конечными бенефициарами. Например, компания-оператор цифрового сигнала "Зеонбуд". Она появилась еще во времена премьерства Януковича, а во время его президентства власть превратила ее в монополиста,
      – рассказала Евгения Кравчук.

      Депутати партії
      Депутаты партии "Слуга народа"

      "100% доля в уставном капитале принадлежат кипрской компании. Кипрская компания, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах, и одна в Белизе. Своими конечными бенефициарами ООО "Зеонбуд" указывает пять граждан Латвии и одного гражданина Великобритании. Вот таким нехитрым образом все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас контролируется компанией-фигурантом многочисленных журналистских расследований", – добавила нардепка Кравчук.

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      Согласно законопроекту об обеспечении прозрачности собственности общенациональных телеканалов, учредителям каналов планируют выдвигать требования, гарантирующие невозможность влияния других стран на информационное пространство Украины.

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Медиа Журналисты
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