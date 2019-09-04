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      Які зміни запропонували у партії "Слуга народу": діяльність Нацради з питань телерадіомовлення

      742 Читать новость на русском
      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / apostrophe.ua

      В партії "Слуга народу" народні депутати запропонували, як можна за новою процедурою призначати та звільняти членів Національної рад України з питань телебачення та радіомовлення.

      Відповідні законопроєкти "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" №2035 і про зміни до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності загальнонаціональними телемережами №2036 оприлюднено на сайті Верховної Ради. Про це повідомило видання "Hromadske".

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      Депутатки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук стверджувала, що зміни в законі про Нацраду мають затвердити "адекватну процедуру призначення та звільнення членів органу".

      Чинне законодавство передбачає двомісячну відсутність членів Нацради, які призначаються за квотою Верховної Ради, допоки триває процедура відбору та їх призначення. Ми вважаємо це неприпустимим і хочемо забезпечити безперервну роботу регулятора,
      — пояснила Євгенія Кравчук.

      Євгенія Кравчук
      Євгенія Кравчук

      У партії "Слуга народу" вважають, що наразі немає закону про "прозорість монополіста, який забезпечує мовлення всіх мовників".

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      Згідно із законопроєктом про забезпечення прозорості власності загальнонаціональних телеканалів, до засновників каналів планують висувати вимоги, які гарантуватимуть неможливість впливу інших країн на інформаційний простір України.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Журналісти Медіа
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