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      Це дратує Зеленського, – журналіст про поведінку депутатів від опозиції у Раді

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук на першому засіданні Верховної Ради продемонстрували, що намагатимуться дотримуватись регламенту і процедури. Однак депутати з опозиції за старими методами банально затягували час.

      Журналіст Антон Голобородько в програмі "Голобородько" сказав, якби партії, які назвались опозицією, займали конструктивну позицію, вони б отримали шанс впливати на результати голосування. 

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      "Проте їхні виступи були скоріш популістичними. Депутати з опозиції банально затягували час. Це було настільки помітно, що президент навіть свою промову з цього почав", – зазначив журналіст.

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      Він розповів, що слова президента не подіяли і беззмістовні балачки продовжились. Депутати від опозиції замість того, аби ставити змістовні запитання, довели ситуацію до абсурду. 

      Зеленському – це явно не подобалось і він усіляко намагався підганяти парламентарів. І тут треба звернути увагу на спілкування між Дмитром Разумковим і Володимиром Зеленським. Воно яскраво свідчить, що вплив президента на парламент – величезний,
      – зазначив Голобородько.

      "Проте процедура – це закон і його треба дотримуватись, а ті, хто назвав себе опозицією, продовжують зловживати. І це просто дратує президента", – додав журналіст.

      Рада фракції розміщення депутатів парламент
      Як сидять депутати за фракціями у новій Раді / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Законодавство Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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