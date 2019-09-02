Це дратує Зеленського, – журналіст про поведінку депутатів від опозиції у Раді

Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук на першому засіданні Верховної Ради продемонстрували, що намагатимуться дотримуватись регламенту і процедури. Однак депутати з опозиції за старими методами банально затягували час.

Журналіст Антон Голобородько в програмі "Голобородько" сказав, якби партії, які назвались опозицією, займали конструктивну позицію, вони б отримали шанс впливати на результати голосування.

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"Проте їхні виступи були скоріш популістичними. Депутати з опозиції банально затягували час. Це було настільки помітно, що президент навіть свою промову з цього почав", – зазначив журналіст.

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Він розповів, що слова президента не подіяли і беззмістовні балачки продовжились. Депутати від опозиції замість того, аби ставити змістовні запитання, довели ситуацію до абсурду.

Зеленському – це явно не подобалось і він усіляко намагався підганяти парламентарів. І тут треба звернути увагу на спілкування між Дмитром Разумковим і Володимиром Зеленським. Воно яскраво свідчить, що вплив президента на парламент – величезний,

– зазначив Голобородько.

"Проте процедура – це закон і його треба дотримуватись, а ті, хто назвав себе опозицією, продовжують зловживати. І це просто дратує президента", – додав журналіст.



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