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      Бесплатное лечение, деньги на квартиру и отпуск: какие льготы у народных депутатов

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      Зарплата у депутатов больше, чем у Президента, они также имеют компенсацию за жилье и бесплатные похороны. И это лишь часть бонусов, которые имеют народные депутаты Украины. Правда, зарплата у украинских парламентариев – наименьшая среди европейских стран, это наследство получат и новоизбранные нардепы.

      Так, в своем кабинете Леонид Емец проработал почти 5 лет. Сейчас он уже складывает вещи, чтобы освободить его для преемника. Отметим, что вместе с Емцем работало 20 помощников.

      Интересно! Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа"

      Какие льготы имеют народные депутаты?

      льготы депутатов
      На что имеют право народные депутаты / Инфографика 24 канала

      ► Каждый новоприбывший народный депутат получает собственный кабинет.

      ► Себе в помощь он может взять до 30 помощников на общественных началах (и до 5 – в составе аппарата Верховной Рады, которым официально платят зарплату). Каждому из них дают около 50 тысяч гривен на всех помощников.

      ► Сами же народные депутаты получают зарплату около 30 тысяч гривен в месяц. И это наименьшая зарплата среди депутатов европейских парламентов.

      ► Дополнительно украинские избранники получают компенсации: если нардеп не имеет собственного жилья в столице, ему платят 650 гривен в сутки – это до 20 тысяч гривен в месяц, не зависимо больше или меньше он платит за жилье.

      ► Также депутатам из бюджета выделяют до 8 тысяч гривен на проезд. И в первую очередь продают билеты на любой вид транспорта или нардеп может воспользоваться автопарком Верховной Рады.

      "Народный депутат может заказать себе автомобиль из гаража Верховной Рады. Но опять же, там лимитировано количество часов", – рассказывает Емец.

      Автопарк Верховної Ради
      Автопарк Верховной Рады

      ► Пожизненно народные депутаты бесплатно лечатся в самой элитной клинике Украины – "Феофании". Она подчинена государственному управлению делами. Наша съемочная группа хотела воочию увидеть условия, в которых лечат чиновников, но разрешения на съемку нам так и не дали.

      ► В случае смерти депутата должны бесплатно похоронить.

      ► Отпуск народного депутата длится 45 суток.

      через GIFER

      Интересно, что на льготы может рассчитывать и семья нардепа. Например, если она также переезжает в столицу, то за ней сохраняется рабочее место, а Служба занятости обязана найти аналогичную должность в Киеве.

      Но фактически народные депутаты не отчитываются о своих расходах, поэтому компенсации часто становятся дополнительным заработком. Когда в европейских странах, депутатскими расходами занимаются независимые органы, которые считают каждую потраченную копейку.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Верховная Рада Публикации Лечение Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Транспорт Инфографика Авто Аренда недвижимости
      Источник: 24 канал
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