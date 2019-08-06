Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати

Зарплата у депутатів більша, ніж у Президента, вони також мають компенсацію за житло та безкоштовний похорон. І це лише частина бонусів, які мають народні депутати України. Щоправда, зарплата у парламентарів українських – найменша серед європейських країн, цей спадок отримають і новообрані нардепи.

Так, у своєму кабінеті Леонід Ємець пропрацював майже 5 років. Зараз він уже складає речі, аби звільнити його для наступника. Зазначимо, що разом з Ємцем працювало 20 помічників.

Цікаво! Який вигляд має типовий майбутній депутат від "Слуги народу"

Які пільги мають народні депутати?

► Кожен новоприбулий народний депутат отримує власний кабінет.

► Собі у допомогу він може взяти до 30 помічників на громадських засадах (та до 5 – у складі апарату Верховної Ради, яким офіційно платять зарплату). Кожному з них дають близько 50 тисяч гривень на усіх помічників.

► Самі ж народні депутати отримують зарплатні близько 30 тисяч гривень в місяць. І це найменша зарплата серед депутатів європейських парламентів.



Скільки зароблятимуть нардепи

► Додатково українські обранці отримують компенсації: якщо нардеп не має власного житла у столиці, йому платять 650 гривень на добу – це до 20 тисяч гривень на місяць, не залежно більше чи менше він платить за помешкання.

► Також депутатам з бюджету виділяють до 8 тисяч гривень на проїзд. І першочергово продають квитки на будь-який вид транспорту або нардеп може скористатися автопарком Верховної Ради.

"Народний депутат може замовити собі автомобіль з гаражу Верховної Ради. Але знову ж таки, там лімітована кількість годин", – розповідає Ємець.



Автопарк Верховної Ради

► Пожиттєво народні депутати безкоштовно лікуються у найелітнішій клініці України – "Феофанії". Вона підпорядкована державному управлінню справами. Наша знімальна група хотіла на власні очі побачити умови, в яких лікують високопосадовців, але дозволу на зйомку нам так і не дали.

► У разі смерті, депутата мають безкоштовно поховати.

► Відпустка народного депутата триває 45 діб.

Цікаво, що на пільги може розраховувати і родина нардепа. Наприклад, якщо вона також переїжджає до столиці, то за нею зберігається робоче місце, а Служба зайнятості зобов'язана знайти аналогічну посаду у Києві.

Але фактично народні депутати не звітують про свої витрати, тож компенсації часто стають додатковим заробітком. Коли у європейських країнах, депутатськими витратами займаються незалежні органи, які рахують кожну витрачену копійку.