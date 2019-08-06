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      Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати

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      Зарплата у депутатів більша, ніж у Президента, вони також мають компенсацію за житло та безкоштовний похорон. І це лише частина бонусів, які мають народні депутати України. Щоправда, зарплата у парламентарів українських – найменша серед європейських країн, цей спадок отримають і новообрані нардепи.

      Так, у своєму кабінеті Леонід Ємець пропрацював майже 5 років. Зараз він уже складає речі, аби звільнити його для наступника. Зазначимо, що разом з Ємцем працювало 20 помічників.

      Цікаво! Який вигляд має типовий майбутній депутат від "Слуги народу"

      Які пільги мають народні депутати?

      ► Кожен новоприбулий народний депутат отримує власний кабінет.

      ► Собі у допомогу він може взяти до 30 помічників на громадських засадах (та до 5 – у складі апарату Верховної Ради, яким офіційно платять зарплату). Кожному з них дають близько 50 тисяч гривень на усіх помічників.

      ► Самі ж народні депутати отримують зарплатні близько 30 тисяч гривень в місяць. І це найменша зарплата серед депутатів європейських парламентів.

      зп нардепів
      Скільки зароблятимуть нардепи

      ► Додатково українські обранці отримують компенсації: якщо нардеп не має власного житла у столиці, йому платять 650 гривень на добу – це до 20 тисяч гривень на місяць, не залежно більше чи менше він платить за помешкання.

      ► Також депутатам з бюджету виділяють до 8 тисяч гривень на проїзд. І першочергово продають квитки на будь-який вид транспорту або нардеп може скористатися автопарком Верховної Ради.

      "Народний депутат може замовити собі автомобіль з гаражу Верховної Ради. Але знову ж таки, там лімітована кількість годин", – розповідає Ємець.

      Автопарк Верховної Ради
      Автопарк Верховної Ради

      ► Пожиттєво народні депутати безкоштовно лікуються у найелітнішій клініці України – "Феофанії". Вона підпорядкована державному управлінню справами. Наша знімальна група хотіла на власні очі побачити умови, в яких лікують високопосадовців, але дозволу на зйомку нам так і не дали.

      ► У разі смерті, депутата мають безкоштовно поховати

      ► Відпустка народного депутата триває 45 діб.

      через GIFER

      Цікаво, що на пільги може розраховувати і родина нардепа. Наприклад, якщо вона також переїжджає до столиці, то за нею зберігається робоче місце, а Служба зайнятості зобов'язана знайти аналогічну посаду у Києві.

      Але фактично народні депутати не звітують про свої витрати, тож компенсації часто стають додатковим заробітком. Коли у європейських країнах, депутатськими витратами займаються незалежні органи, які рахують кожну витрачену копійку. 

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Лікування Верховна Рада Гроші Оренда нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості України Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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