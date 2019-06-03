Какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Украине

Чаще всего в Украине угоняют автомобили марок Toyota, Mercedes, BMW и Honda. А в Киеве, самыми популярными среди угонщиков авто ВАЗ и Daewoo.

Владельцы недорогих авто жалеют деньги на дополнительную защиту, поэтому чаще становятся жертвами похищения, сообщает Finance.ua со ссылкой на департамент уголовного розыска Нацполиции. Кроме того, запустить двигатель такой машины можно достаточно быстро.

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За 2018 год в Украине угнали 4092 автомобиля:

25% всех похищений приходятся на Киев,

10% – на Одесскую область,

9% – на Днепропетровскую.

А за первые 3 месяца 2019 года в Украине угнали 766 автомобилей. Из них 250 удалось вернуть владельцам. Чаще всего угонщики орудуют на парковках ТРЦ и во дворах многоэтажек.

Самые популярные в Украине авто среди угонщиков: