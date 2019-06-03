05:05
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Украине

      8 Читати новину українською
      Самые популярные в Украине авто среди угонщиков
      Самые популярные в Украине авто среди угонщиков / 24 канал

      Чаще всего в Украине угоняют автомобили марок Toyota, Mercedes, BMW и Honda. А в Киеве, самыми популярными среди угонщиков авто ВАЗ и Daewoo.

      Владельцы недорогих авто жалеют деньги на дополнительную защиту, поэтому чаще становятся жертвами похищения, сообщает Finance.ua со ссылкой на департамент уголовного розыска Нацполиции. Кроме того, запустить двигатель такой машины можно достаточно быстро.

      Читайте также: Какие авто самые популярные в разных странах мира и почему: фото

      За 2018 год в Украине угнали 4092 автомобиля:

      • 25% всех похищений приходятся на Киев,
      • 10% – на Одесскую область,
      • 9% – на Днепропетровскую.

      А за первые 3 месяца 2019 года в Украине угнали 766 автомобилей. Из них 250 удалось вернуть владельцам. Чаще всего угонщики орудуют на парковках ТРЦ и во дворах многоэтажек.

      Самые популярные в Украине авто среди угонщиков:

      blog_ava
      Мужчина разбился насмерть, упав с воздушного шара на Львовщине
      2 июня
      187
      Теги: Новости Украины Транспорт Авто Криминальные новости Статистика Похищение
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      2 июня , 22:00 Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 757
      Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      2 июня , 21:58 Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      372
      Людина Коломойського та команда "95 кварталу": скандальні призначення Зеленського
      2 июня , 21:00 Людина Коломойського та команда "95 кварталу": скандальні призначення Зеленського
      Крістіна Бердинських 350
      Самые смешные мемы недели: возвращение Михо, шаурма Зеленского, мониторов много, сервер один
      2 июня , 20:00 Самые смешные мемы недели: возвращение Михо, шаурма Зеленского, мониторов много, сервер один
      438
      Гучна заява Данилюка про ситуаційну кімнату: як винесли сервери із секретною інформацією
      2 июня , 19:00 Гучна заява Данилюка про ситуаційну кімнату: як винесли сервери із секретною інформацією
      Дмитро Гнап 383
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук