Какие авто самые популярные в разных странах мира и почему: фото

Самыми популярными авто в Украине в 2018 году стали Renault Duster, KIA Sportage, Toyota RAV4, Toyota Camry, Renault Logan и Hyundai Tucson. Эти авто были наиболее продаваемыми, и такая тенденция сохранилась и в 2019 году.

Самые популярные авто в США

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Какие авто являются наиболее продаваемыми в разных странах мира, решили выяснить журналисты autocentre.ua на основе анализа компании JATO Dynamic – мирового поставщика автомобильной бизнес-аналитики.

В США самое популярное авто – Ford серии F – продано 909 330 авто.

Население страны: 327 миллионов человек.

Почему авто популярно: пикапы Ford F – лидеры продаж американского рынка вот уже 32 года подряд. Американцы любят это авто за большие габариты и клиренс, всепроходимость, неприхотливость и отличные технические характеристики.

Его прожорливость американцев не пугает – бензин в США сейчас стоит около 80 центов за литр. А большие размеры авто соответствуют широте штатовских пространств.



Ford серии F

Китай

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Самое популярное авто в Китае – Nissan Bluebird Sylphy – продано 481 216 авто.

Население: 1,386 миллиарда людей.

Почему: несмотря на большое количество собственных производителей, лидером продаж в Китае является японское авто. Однако относительно количества населения продажа чуть больше 481 тысячи авто – это немного. Любовь китайцев к Sylphy сложно понять – они говорят о симпатии к его дизайну, экономичности и удобным габаритам.



Nissan Bluebird Sylphy

Япония

Самое популярное авто в Японии – микроавтобус кей-кар Honda N-Box – продано 241 870 авто.

Население: 127 миллионов человек.

Почему: японцы любят только свои автомобили, терпеть не могут американские, и скептически относятся к европейским. А кей-кары, по их мнению, это идеальный вариант – маленькие и очень экономные. Как в покупке, так с точки зрения топлива, обслуживания и уплаты налогов.

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Honda N-Box

Индия

Самое популярное авто в Индии – Maruti Suzuki Alto – продано 234 471 авто.

Население: 1,340 миллиарда людей.

Почему: потому что это наименьшее (отлично для загруженных дорог Индии) и самое дешевое авто в стране – около 3800 долларов. Индия – пятый в мире рынок по продаже новых авто. И миниатюрный Alto в 2018 году составлял каждую 14-й продажу.



Maruti Suzuki Alto

Бразилия

Самое популярное авто в Бразилии – Chevrolet Onix – продано 210 451 авто.

Население: 210 миллионов людей.

Почему: Бразилия – шестой по величине рынок новых автомобилей. В прошлом году каждый 12-й покупатель остановил свой выбор на Chevrolet Onix. Популярность этого авто базируется на дешевой цене. А поскольку бразильцы чихать хотели на безопасность, их даже не остановило то, что по версии NCAP, этот хэтчбек в мае 2017 года получил ноль звезд за безопасность.



Chevrolet Onix

Германия

Самое популярное авто в Германии – Volkswagen Golf – продано 172 434 авто.

Население: 83 миллиона человек.

Почему: немцы, как и японцы любят только свое. Volkswagen Golf лидирует по продажам в Германии вот уже пятый год подряд, хотя и демонстрирует падение показателей по сравнению с предыдущими годами.



Volkswagen Golf

Франция

Самое популярное авто во Франции – Renault Clio – продано 151 434 авто.

Население: 67 миллионов человек.

Почему: французы тоже поклонники своих марок. В рейтинге самых популярных моделей у них доминируют машины местных брендов – девять из десяти бестселлеров французские. Свой автопром французы ценят за комфортность салонов – говорят, что у иностранцев все не так. За свой особый плавный дизайн и приемлемые цены. А еще говорят о наличии "души" у французских автомобилей, и что под этим понимается – можно только гадать.



Renault Clio

Италия

Самое популярное авто в Италии – Fiat Panda – продано 130 206 авто.

Население: 61 миллион человек.

Почему: как видите, жители многих стран склонны любить отечественного производителя. Итальянцы тоже поклонники своего автопрома, и их любовь выливается в массовую покупку хоть уже и устаревшей, но привычной Panda. Несмотря на сокращение рынка продаж авто в 2018 году, жители Италии очень ценят миниатюрную машинку за удобство парковки в городах, низкую покупную стоимость и стоимость эксплуатации. Поэтому на дешевую Panda по-прежнему приходится одно из каждых 15 проданных авто.



Fiat Panda

Южная Корея

Самое популярное авто в Южной Корее – Hyundai Grandeur – продано 113 101 авто.

Население: почти 52 миллиона человек.

Почему: Hyundai Grandeur ценят в Южной Корее за пространство и эргономичность салона, плавность хода, легкость управления, технологичность и экономичность эксплуатации вместе с презентабельным внешним видом. Поэтому его высокие продажи, преимущественно, формируются юрлицами – Grandeur любит покупать южнокорейский бизнес и таксопарки.



Hyundai Grandeur

Россия

Самое популярное авто в России – Lada Vesta – продано 108 363 авто.

Население: 146 миллионов человек.

Почему: продажи новых автомобилей в 2018 году в России выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом. Lada осталась самым популярным брендом, а Vesta легко заняла первое место с долей новых регистраций на 17,5%. Почему россияне любят этот автомобиль? За то, что он "свой". А еще он не очень дорогой и хорошо выдерживает эксплуатацию.



Lada Vesta

Турция

Самое популярное авто в Турции – Fiat Egea – продано 64 936 авто.

Население: 80 миллионов человек.

Почему: Fiat Egea является самым продаваемым авто в Турции вот уже третий год подряд. И это при том, что турецкий авторынок в 2018 году обвалился на огромных 35%. Fiat Egea – это просто переназванный для Турции Fiat Tipo. Турки любят простор, комфорт и понты, и Fiat Egea, по их мнению, соответствует всем этим требованиям. К тому же, он у них один из самых дешевых.



Fiat Egea