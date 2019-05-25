Які авто найпопулярніші у різних країнах світу і чому: фото

Найпопулярнішими авто в Україні в 2018 році було Renault Duster, KIA Sportage, Toyota RAV4, Toyota Camry, Renault Logan і Hyundai Tucson. Ці авто були найбільш продаваними і така тенденція збереглася і в 2019 році.

Найпопулярніші авто у США

Читайте також: Ізраїльська компанія встановила крани з питною водою у авто: вражаючі фото

Які авто є найбільш продаваними в різних країнах світу, вирішили з’ясувати журналісти autocentre.ua на основі аналізу компанії JATO Dynamic – світового постачальника автомобільної бізнес-аналітики.

У США найпопулярніше авто – Ford серії F – продано 909 330 авто.

Населення країни: 327 мільйонів осіб.

Чому авто популярне: пікапи Ford F – лідери продажу американського ринку ось уже 32 роки поспіль. Американці люблять це авто за великі габарити і кліренс, всепрохідність, невибагливість і відмінні технічні характеристики.

Його ненажерливість американців не лякає – пальне у США зараз коштує близько 80 центів за літр. А великі розміри авто відповідають широті штатівських просторів.



Ford серії F

Китай

Читайте також: Техогляд авто може знову стати обов’язковим в Україні

Найпопулярніше авто в Китаї – Nissan Bluebird Sylphy – продано 481 216 авто.

Населення: 1,386 мільярда людей.

Чому: незважаючи на велику кількість власних виробників, лідером продажів у Китаї є японське авто. Проте щодо кількості населення продаж трохи більше 481 тисячі авто – це небагато. Любов китайців до Sylphy складно зрозуміти – вони говорять про симпатії до його дизайну, економічності та зручних габаритів.



Nissan Bluebird Sylphy

Японія

Найпопулярніше авто в Японії – мікроавтобус кей-кар Honda N-Box – продано 241 870 авто.

Населення: 127 мільйонів осіб.

Чому: японці люблять тільки свої автомобілі, терпіти не можуть амерканські, і скептично ставляться до європейських. А кей-кари, на їх думку, це ідеальний варіант – маленькі і дуже економні. Як у покупці, так з погляду пального, обслуговування та сплати податків.

Читайте також: Fujitsu та Kia розробляють "розумне" поліцейське авто



Honda N-Box

Індія

Найпопулярніше авто в Індії – Maruti Suzuki Alto – продано 234 471 авто.

Населення: 1,340 мільярда людей.

Чому: тому що це найменше (відмінно для завантажених доріг Індії) та найдешевше авто в країні – близько 3800 доларів. Індія – п'ятий у світі ринок з продажу нових авто. І мініатюрний Alto в 2018 році становив кожен 14-й продаж.



Maruti Suzuki Alto

Бразилія

Найпопулярніше авто в Бразилії – Chevrolet Onix – продано 210 451 авто.

Населення: 210 мільйонів людей.

Чому: Бразилія – шостий за величиною ринок нових автомобілів. Минулого року кожен 12-й покупець зупинив свій вибір на Chevrolet Onix. Популярність цього авто базується на дешевій ціні. А оскільки бразильці чхати хотіли на безпеку, їх навіть не зупинило те, що за версією NCAP, цей хетчбек у травні 2017 року отримав нуль зірок за безпеку.



Chevrolet Onix

Німеччина

Найпопулярніше авто в Німеччині – Volkswagen Golf – продано 172 434 авто.

Населення: 83 мільйони осіб.

Чому: німці, як і японці люблять тільки своє. Volkswagen Golf лідирує в продажах у Німеччині ось уже п'ятий рік поспіль, хоча і демонструє падіння показників порівняно з попередніми роками.



Volkswagen Golf

Франція

Найпопулярніше авто у Франції – Renault Clio – продано 151 434 авто.

Населення: 67 мільйонів осіб.

Чому: французи теж прихильники своїх марок. В рейтингу найпопулярніших моделей у них домінують машини місцевих брендів – дев'ять з десяти бестселерів французькі. Свій автопром французи цінують за затишність салонів – кажуть, що в іноземців все не так. За свій особливий плавний дизайн і прийнятні ціни. А ще говорять про наявність "душі" у французьких автомобілів, і що під цим розуміється – можна тільки гадати.



Renault Clio

Італія

Найпопулярніше авто в Італії – Fiat Panda – продано 130 206 авто.

Населення: 61 мільйон осіб.

Чому: як бачите, жителі багатьох країн схильні любити вітчизняного виробника. Італійці також прихильники свого автопрому, і їх любов виливається в масовій купівлі хоч вже і застарілої, але звичної Panda. Незважаючи на скорочення ринку продажів авто в 2018 році, жителі Італії дуже цінують мініатюрну машинку за зручність парковки в містах, низьку купівельну вартість і вартість експлуатації. Тож на дешеву Panda, як і раніше, припадає один з кожних 15 проданих авто.



Fiat Panda

Південна Корея

Найпопулярніше авто в Південній Кореї – Hyundai Grandeur – продано 113 101 авто.

Населення: майже 52 мільйони осіб.

Чому: Hyundai Grandeur цінують у Південній Кореї за простір і ергономічність салону, плавність ходу, легкість управління, технологічність і економічність експлуатації разом з презентабельним зовнішнім виглядом. Тому його високі продажі, переважно, формуються юрособами – Grandeur любить купувати південнокорейський бізнес і таксопарки.



Hyundai Grandeur

Росія

Найпопулярніше авто в Росії – Lada Vesta – продано 108 363 авто.

Населення: 146 мільйонів людей.

Чому: продажі нових автомобілів у 2018 році в Росії зросли на 12,8% порівняно з 2017 роком. Lada залишилася найпопулярнішим брендом, а Vesta легко посіла перше місце з часткою нових реєстрацій на 17,5%. Чому росіяни люблять цей автомобіль? За те, що він "свій". А ще він не дуже дорогий, і добре витримує експлуатацію.



Lada Vesta

Туреччина

Найпопулярніше авто в Туреччині – Fiat Egea – продано 649 36 авто.

Населення: 80 мільйонів людей.

Чому: Fiat Egea є найбільш продаваним авто в Туреччині ось уже третій рік поспіль. І це при тому, що турецький авторинок в 2018 році обвалився на величезних 35%. Fiat Egea – це просто переназваний для Туреччини Fiat Tipo. Турки люблять простір, комфорт і понти, і Fiat Egea, на їхню думку, відповідає всім цим вимогам. До того ж, він у них один із найдешевших.



Fiat Egea