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      Техогляд авто може знову стати обов’язковим в Україні

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      Техогляд авто в Україні планують знову зробити обов’язковим
      Техогляд авто в Україні планують знову зробити обов’язковим / Фото з відкритих джерел

      В Україні можуть відновити обов'язковий технічний огляд приватних автомобілів з 2022 року. З такою пропозицією виступило Міністерство інфраструктури та опублікувало відповідний проект закону на своєму сайті.

      Обов’язковий техогляд авто скасували в Україні влітку 2011 року. Зробили це, щоб усунути надмірне державне регулювання у сфері автоперевезень.

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      Що пропонує Мінінфраструктури у своєму проекті закону?

      Суттєво вдосконалити механізми держрегулювання у сфері безпеки використання автомобілів. Документ повинен підвищити рівень безпеки на дорогах.

      Перший технічний огляд особистих авто повинен відбуватися через 4 роки після першої реєстрації транспорту. Далі техогляд треба проходити що два роки.

      Таксі і комерційні авто повинні проходити техогляд щороку з моменту першої реєстрації.

      Які штрафи загрожують?

      Штрафи за несвоєчасний техогляд пропонують збільшити з 340 до 1700 гривень, тобто з 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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      Контролювати дотримання нових вимог повинна Національна поліція.

      Хто проводитиме техогляд і що ще нового пропонує законопроект?

      Проведення техогляду планують віддати приватним особам. При цьому сформують ринкові ціни на послуги.

      Перевізників пасажирів хочуть зобов'язати обладнати свій транспорт тахографами. Це пристрої для реєстрації швидкості, режиму праці, відпочинку водіїв та членів екіпажу.

      На міжнародних рейсах пристрої для обмеження швидкості повинні бути встановлені до 1 липня 2019 року, а на внутрішніх перевезеннях – до 1 січня 2020 року.

      Додамо, що проект закону розробили на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

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      Теги: Новини України Авто Транспорт Техогляд Законодавство Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
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