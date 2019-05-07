Техосмотр авто может снова стать обязательным в Украине

В Украине могут возобновить обязательный технический осмотр частных автомобилей с 2022 года. С таким предложением выступило Министерство инфраструктуры и опубликовало соответствующий проект закона на своем сайте.

Обязательный техосмотр авто отменили в Украине летом 2011 года. Сделали это, чтобы устранить избыточное государственное регулирование в сфере автоперевозок.

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Что предлагает Мининфраструктуры в своем проекте закона?

Существенно усовершенствовать механизмы госрегулирования в сфере безопасности использования автомобилей. Документ должен повысить уровень безопасности на дорогах.

Первый технический осмотр личных авто должен происходить через 4 года после первой регистрации транспорта. Далее техосмотр надо проходить каждые два года.

Такси и коммерческие авто должны проходить техосмотр каждый год с момента первой регистрации.

Какие штрафы грозят?

Штрафы за несвоевременный техосмотр предлагают увеличить с 340 до 1700 гривен, то есть с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Контролировать соблюдение новых требований должна Национальная полиция.

Кто будет проводить техосмотр и что еще нового предлагает законопроект?

Проведение техосмотра планируют отдать частным лицам. При этом сформируют рыночные цены на услуги.

Перевозчиков пассажиров хотят обязать оборудовать свой транспорт тахографами. Это устройства для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

На международных рейсах устройства ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках – до 1 января 2020 года.

Добавим, что проект закона разработали для выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.