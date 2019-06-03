Які марки автомобілів найчастіше викрадають в Україні

Найчастіше в Україні викрадають автомобілі марок Toyota, Mercedes, BMW і Honda. А в Києві, найпопулярнішими серед крадіїв авто є ВАЗ і Daewoo.

Власники недорогих авто шкодують грошей на додатковий захист, тому частіше стають жертвами викрадення, повідомляє Finance.ua з посиланням на департамент карного розшуку Нацполіції. Крім того, запустити двигун такої машини можна досить швидко.

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За 2018 рік в Україні викрали 4092 автомобілі:

25% всіх викрадень припадають на Київ,

10% – на Одеську область,

9% – на Дніпропетровську.

А за перші 3 місяці 2019 року в Україні викрали 766 автомобілів. З них 250 вдалося повернути власникам. Найчастіше викрадачі авто орудують на парковках ТРЦ та у дворах багатоповерхівок.

Найпопулярніші в Україні авто серед викрадачів: