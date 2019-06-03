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      Які марки автомобілів найчастіше викрадають в Україні

      1390 Читать новость на русском
      Найпопулярніші в Україні авто серед викрадачів
      Найпопулярніші в Україні авто серед викрадачів / 24 канал

      Найчастіше в Україні викрадають автомобілі марок Toyota, Mercedes, BMW і Honda. А в Києві, найпопулярнішими серед крадіїв авто є ВАЗ і Daewoo.

      Власники недорогих авто шкодують грошей на додатковий захист, тому частіше стають жертвами викрадення, повідомляє Finance.ua з посиланням на департамент карного розшуку Нацполіції. Крім того, запустити двигун такої машини можна досить швидко.

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      За 2018 рік в Україні викрали 4092 автомобілі:

      • 25% всіх викрадень припадають на Київ,
      • 10% – на Одеську область,
      • 9% – на Дніпропетровську.

      А за перші 3 місяці 2019 року в Україні викрали 766 автомобілів. З них 250 вдалося повернути власникам. Найчастіше викрадачі авто орудують на парковках ТРЦ та у дворах багатоповерхівок.

      Найпопулярніші в Україні авто серед викрадачів:

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Авто Транспорт Викрадення Статистика
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