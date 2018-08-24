Какие недостатки имеют современные iPhone: исследование

Журналисты издания USA Today провели независимое исследование относительно того, каких функций, по мнению пользователей, не хватает iPhone. Для этого они опросили несколько сотен американцев, которые по разным причинам недовольны смартфонами Apple.

Об этом говорится на сайте Appleinsider.

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Несмотря на серьезные расхождения во мнениях, респонденты смогли определить наиболее важные недостатки iPhone.

Аккумулятор

Самой популярным требованием потребителей к будущим iPhone оказался более емкий аккумулятор. Как оказалось, большинству опрошенных банально не хватает времени автономной работы, которое способны обеспечить аппараты актуальных поколений.

Более защищенный экран iPhone

На втором месте оказался экран, который тяжело разбить. Многие опрошенные честно признались, что хотя бы раз меняли дисплей после того как по собственной неаккуратностью роняли смартфон на кафельный пол. Особенно "счастливые" обращались за заменой два раза и более.

Пользователи хотят, чтобы новые iPhone имели более защищенные дисплеи

Разъем для наушников

Третью строчку рейтинга USA Today занял разъем для наушников. Несмотря на то что мини-джек исчез у iPhone почти два года назад, довольно значительная часть пользователей так и не смогла привыкнуть к этому.

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Увеличение памяти iPhone

Остальные респонденты, что удивительно, в той или иной степени выступали за расширение встроенного хранилища. Например, по словам Кристалл Роуз, которая пообщалась с корреспондентом USA Today, ей все время не хватает памяти в iPhone, поэтому для нее было бы идеально, если бы Apple увеличила объем доступного по умолчанию пространства.

Пользователи iPhone недовольны маленьким объемом аккумулятора

Карта памяти для iPhone

Дэниел Хеслетт согласился с Роуз, но предпочел, чтобы в Купертино решили проблему нехватки памяти добавлением разъема для карт памяти. Таким образом потребитель смог бы не покупать iPhone с максимальным объемом хранилища на будущее, а просто расширить доступный объем памяти, когда это будет необходимо.

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