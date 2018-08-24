09:09
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Які недоліки мають сучасні iPhone: дослідження

221 Читать новость на русском
Які недоліки мають сучасні iPhone
Які недоліки мають сучасні iPhone / unsplash

Журналісти видання USA Today провели незалежне дослідження щодо того, яких функцій, на думку користувачів, не вистачає iPhone. Для цього вони опитали кілька сотень американців, які з різних причин незадоволені смартфонами Apple.

Про це йдеться на сайті Appleinsider.

Читайте також: Коли представлять нові iPhone 2018 – інсайдерська інформація

Незважаючи на серйозні розбіжності в думках, респонденти змогли визначити найбільш важливі недоліки iPhone.

Акумулятор

Найпопулярнішою вимогою споживачів до майбутніх iPhone виявився більш ємний акумулятор. Як виявилося, більшості опитаних банально не вистачає часу автономної роботи, який здатні забезпечити апарати актуальних поколінь.

Більш захищений екран iPhone

На другому місці виявився екран, який тяжко розбити. Багато опитаних чесно зізналися, що хоча б раз змінювали дисплей після того як за власною неакуратністю кидали смартфон на кахельну підлогу. Особливо "щасливі" зверталися за заміною два рази і більше.

iPhone
Користувачі хочуть, аби нові iPhone мали більш захищені дисплеї

Роз'єм для навушників

Третій рядок рейтингу USA Today зайняв роз'єм для навушників. Незважаючи на те що міні-джек зник з iPhone майже два роки тому, досить значна частина користувачів так і не змогла звикнути до цього.

Читайте також: iPhone X не підходить для жінок: дослідники виявили недолік смартфону

Збільшення пам'яті iPhone

Решта респондентів, що дивно, в тій чи іншій мірі виступали за розширення вбудованого сховища. Наприклад, за словами Кристал Роуз, яка поспілкувалася з кореспондентом USA Today, їй весь час не вистачає пам'яті в iPhone, тому для неї було б ідеально, якби Apple збільшила обсяг доступного за замовчуванням простору.

iPhone
Користувачі iPhone незадоволені малим об'ємом акумулятора

Карта пам'яті для iPhone

Деніел Хеслетт погодився з Роуз, але вважав за краще, щоб в Купертіно вирішили проблему нестачі пам'яті додаванням роз'єму для карт пам'яті. Таким чином споживач зміг би не купувати iPhone з максимальним об'ємом сховища про запас, а просто розширити доступний обсяг пам'яті, коли це буде необхідно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
сьогодні, 09:01 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
День незалежності-2018: історія свята
сьогодні, 07:55 День незалежності-2018: історія свята
Настя Сукач
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
23 серпня, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку
 13 серпня , 22:03
Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"
 27 березня , 17:05
Якими кольорами дивуватиме смартфон Samsung Galaxy S10
сьогодні , 09:08
За користувачами Android шпигують у 50 разів частіше, ніж за власниками iPhone
 25 серпня , 16:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук