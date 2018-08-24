Які недоліки мають сучасні iPhone: дослідження

Журналісти видання USA Today провели незалежне дослідження щодо того, яких функцій, на думку користувачів, не вистачає iPhone. Для цього вони опитали кілька сотень американців, які з різних причин незадоволені смартфонами Apple.

Про це йдеться на сайті Appleinsider.

Читайте також: Коли представлять нові iPhone 2018 – інсайдерська інформація

Незважаючи на серйозні розбіжності в думках, респонденти змогли визначити найбільш важливі недоліки iPhone.

Акумулятор

Найпопулярнішою вимогою споживачів до майбутніх iPhone виявився більш ємний акумулятор. Як виявилося, більшості опитаних банально не вистачає часу автономної роботи, який здатні забезпечити апарати актуальних поколінь.

Більш захищений екран iPhone

На другому місці виявився екран, який тяжко розбити. Багато опитаних чесно зізналися, що хоча б раз змінювали дисплей після того як за власною неакуратністю кидали смартфон на кахельну підлогу. Особливо "щасливі" зверталися за заміною два рази і більше.



Користувачі хочуть, аби нові iPhone мали більш захищені дисплеї

Роз'єм для навушників

Третій рядок рейтингу USA Today зайняв роз'єм для навушників. Незважаючи на те що міні-джек зник з iPhone майже два роки тому, досить значна частина користувачів так і не змогла звикнути до цього.

Читайте також: iPhone X не підходить для жінок: дослідники виявили недолік смартфону

Збільшення пам'яті iPhone

Решта респондентів, що дивно, в тій чи іншій мірі виступали за розширення вбудованого сховища. Наприклад, за словами Кристал Роуз, яка поспілкувалася з кореспондентом USA Today, їй весь час не вистачає пам'яті в iPhone, тому для неї було б ідеально, якби Apple збільшила обсяг доступного за замовчуванням простору.



Користувачі iPhone незадоволені малим об'ємом акумулятора

Карта пам'яті для iPhone

Деніел Хеслетт погодився з Роуз, але вважав за краще, щоб в Купертіно вирішили проблему нестачі пам'яті додаванням роз'єму для карт пам'яті. Таким чином споживач зміг би не купувати iPhone з максимальним об'ємом сховища про запас, а просто розширити доступний обсяг пам'яті, коли це буде необхідно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно