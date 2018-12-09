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      Какие области Украины использовали меньше всего средств на ремонт дорог

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      Ремонт дорог в Украине
      Ремонт дорог в Украине / dorig.net.ua

      По состоянию на 30 ноября 2018 года только одна область из 24 на 100% использовала средства Дорожного фонда, которые выделили на ремонт дорог местного значения.

      Об этом сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

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      По данным Министерства, худшие результаты по освоению средств и использованию их по назначению продемонстрировали Луганская, Одесская, Тернопольская и Николаевская области.

      В то же время средства на ремонт дорог полностью использовали в Хмельницкой области.

      Отметим, что показатель более 90% продемонстрировали Винницкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Львовская и Днепропетровская области.

      Результати використання грошей Дорожнього фонду на місцеві дороги
      Результаты использования денег Дорожного фонда на местные дороги

      Напомним, что в начале ноября завершился сезон ремонта дорог в Украине. По данным Госагентства автомобильных дорог, это самое быстрое выполнение работ за все годы независимости.

      Теги: Новости Украины Дороги Укравтодор Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 Канал
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