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      Які області України використали найменше коштів на ремонт доріг

      184 Читать новость на русском
      Ремонт доріг в Україні
      Ремонт доріг в Україні / dorig.net.ua

      Станом на 30 листопада 2018 року лише одна область з 24 на 100% використала кошти Дорожнього фонду, які виділили на ремонт шляхів місцевого значення.

      Про це повідомили на сайті Міністерства інфраструктури України.

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      За даними Міністерства, найгірші результати з освоєння коштів та використання їх за призначення продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.

      Натомість кошти на ремонт доріг повністю використали у Хмельницькій області.

      Зазначимо, що показник понад 90% продемонстрували Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. 

      Результати використання грошей Дорожнього фонду на місцеві дороги
      Результати використання грошей Дорожнього фонду на місцеві дороги

      Нагадаємо, що на початку листопада завершився сезон ремонту доріг в Україні. За даними Держагентства автомобільних доріг, це найшвидше виконання робіт за всі роки незалежності.

      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Укравтодор Дороги
      Джерело: 24 Канал
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