Які області України використали найменше коштів на ремонт доріг

Станом на 30 листопада 2018 року лише одна область з 24 на 100% використала кошти Дорожнього фонду, які виділили на ремонт шляхів місцевого значення.

Про це повідомили на сайті Міністерства інфраструктури України.

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За даними Міністерства, найгірші результати з освоєння коштів та використання їх за призначення продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.

Натомість кошти на ремонт доріг повністю використали у Хмельницькій області.

Зазначимо, що показник понад 90% продемонстрували Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області.



Результати використання грошей Дорожнього фонду на місцеві дороги

Нагадаємо, що на початку листопада завершився сезон ремонту доріг в Україні. За даними Держагентства автомобільних доріг, це найшвидше виконання робіт за всі роки незалежності.