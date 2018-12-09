Які області України використали найменше коштів на ремонт доріг
Станом на 30 листопада 2018 року лише одна область з 24 на 100% використала кошти Дорожнього фонду, які виділили на ремонт шляхів місцевого значення.
Про це повідомили на сайті Міністерства інфраструктури України.
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За даними Міністерства, найгірші результати з освоєння коштів та використання їх за призначення продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.
Натомість кошти на ремонт доріг повністю використали у Хмельницькій області.
Зазначимо, що показник понад 90% продемонстрували Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області.
Результати використання грошей Дорожнього фонду на місцеві дороги
Нагадаємо, що на початку листопада завершився сезон ремонту доріг в Україні. За даними Держагентства автомобільних доріг, це найшвидше виконання робіт за всі роки незалежності.