"Укравтодор" дав водіям важливу пораду
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") закликає водіїв змінити на своїх машинах літню гуму на зимову.
Про це повідомляє відомство у Facebook.
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"З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові" – йдеться в повідомленні.
Синоптики наразі попередили, що перші морози прийдуть наступних вихідних – 10-11 листопада.
Джерело: 24 Канал
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