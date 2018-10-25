На Тернопільщині працівники райавтодору заблокували дорогу: відома причина

25 жовтня біля Тернополя через борги працівники райавтодору перекрили трасу міжнародного значення в напрямку Хмельницького. Близько сотні людей у робочих помаранчевих жилетах безперервно ходили пішохідним переходом.

Причиною кілометрових заторів на Тернопільщині став протест активістів, що вийшли із єдиною вимогою – виплатити зарплату, яку їм заборгували ще з червня.

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Протестувальники скаржаться, що обіцяні гроші вони не отримують уже декілька місяців. А нещодавно керівництво Служби автодоріг у Тернопільській області заявило, що грошей у бюджеті немає. Наразі Тернопільський облавтодор подав два позови до суду, один з яких юристи дорожників уже виграли. Якщо не буде апеляції, люди сподіваються отримати зарплату хоча б за два місяці.

"Це більше 10 мільйонів лише заборгованої заробітньої плати. На сьогоднішній день ми виконали роботи для основного замовника Служби автомобільних доріг на суму близько 23-х мільйонів гривень. Ми звернулися в суд, щоб стягнути гроші в судовому порядку, однак служба автодоріг наймає адвокатів, які затягують судові процеси", – зазначила юристка Тернопільського облавтодору Наталя Дем'яновська.

Відео: страйк робітників Тернопільського райавтодору

Робітники обіцяють страйкувати, поки їм не виплатять всю заборгованість.