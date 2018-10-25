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      Росія продовжує страждати від жахливої стихії: де негода наробила лиха

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      Краснодарський край Росії серйозно постраждав від негоди
      Краснодарський край Росії серйозно постраждав від негоди / Соцмережі

      Страшна негода продовжує вирувати у Росії. Цього разу під удар стихії потрапила Кубань, де за кілька годин випала місячна норма опадів – 119 міліметрів. Повідомляється про жертви.

      Як передають російські інформаційні агенції, внаслідок негоди, зокрема, обвалилася частина автомобільного мосту через річку Макопсе, який є частиною федеральної траси з селища Джубга до Сочі. Місцеві дорожні служби, зі свого боку, переконують, що ніхто не постраждав, натомість автомобільний рух магістраллю довелося призупинити.

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      За словами голови Туапсинського району Краснодарського краю, жертвами повені стали дві людини (чоловік і жінка), ще дві постраждали та один вважається зниклим без вісти, пише "Інтерфакс".

      До слова, у Туапсинському та Апшеронському районах запроваджено режим надзвичайної ситауції. Синоптики прогнозують, що зливи з грозами та градом можуть тривати в регіоні до 26 жовтня.

      Жахлива негода вдарила по Росії: дивіться відео 

      Щодо ситауації в самому Туапсе, то тут паводок пошкодив магістральний водопровід, відтак без води залишилися кілька районів. Водночас у місті спостерігаються проблеми із залізничним сполученням через сходження селевих мас і розмиву шляхів на ділянці Туапсе – Кривенківська.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #24.10.2018

      A post shared by Katerina (@katrin_eya) on

      Крім того, наразі у Сочі діє штормове попередження та з містом перервано залізничне сполучення через розмиття та пошкодження колії на перегоні Грецький – Туапсе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #потоп2018 #потопвсочи #потоп #наводнение

      A post shared by Sergey Smith (@_c_r_a_n_k__c_k_) on

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      У місті також підтопило кілька десятків будинків і лікарня,а деякі помешкання залишилися без електрики та газу, передає "Дождь" з посиланням на місцеву владу.

      Для контролю за ліквідацією наслідків циклону в регіон вилетіла оперативна група разом з очільником МНС Росії Євгеном Зінічевим. До рятувальних робіт підключено понад 700 осіб і 150 одиниць техніки.

      Потоп у Краснодарському краї Росії: дивіться відео 

      Тим часом, у Волгограді після невеликого дощу знову розмило схил під сумннозвіним стадіном “Волгоград-Арена”. Як пише місцеве видання V1.ru, хоча тут і стоїть спецтехніка, однак робітники лагодити все не поспішають.

       Волгоград, Росія, негода, паводки, повінь, Волгоград
      Хоча великого дощу не було у Волгограді, але тут постраждав стадіон "Волгоград-Арена"  

      Теги: Новини Росії Стихійні лиха Погода Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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