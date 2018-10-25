Росія продовжує страждати від жахливої стихії: де негода наробила лиха

Страшна негода продовжує вирувати у Росії. Цього разу під удар стихії потрапила Кубань, де за кілька годин випала місячна норма опадів – 119 міліметрів. Повідомляється про жертви.

Як передають російські інформаційні агенції, внаслідок негоди, зокрема, обвалилася частина автомобільного мосту через річку Макопсе, який є частиною федеральної траси з селища Джубга до Сочі. Місцеві дорожні служби, зі свого боку, переконують, що ніхто не постраждав, натомість автомобільний рух магістраллю довелося призупинити.

Читайте також: У Росії ціле місто пішло під воду: фото та відео нечуваної негоди

За словами голови Туапсинського району Краснодарського краю, жертвами повені стали дві людини (чоловік і жінка), ще дві постраждали та один вважається зниклим без вісти, пише "Інтерфакс".

До слова, у Туапсинському та Апшеронському районах запроваджено режим надзвичайної ситауції. Синоптики прогнозують, що зливи з грозами та градом можуть тривати в регіоні до 26 жовтня.

Жахлива негода вдарила по Росії: дивіться відео

Щодо ситауації в самому Туапсе, то тут паводок пошкодив магістральний водопровід, відтак без води залишилися кілька районів. Водночас у місті спостерігаються проблеми із залізничним сполученням через сходження селевих мас і розмиву шляхів на ділянці Туапсе – Кривенківська.

Крім того, наразі у Сочі діє штормове попередження та з містом перервано залізничне сполучення через розмиття та пошкодження колії на перегоні Грецький – Туапсе.

Читайте також: Рим атакувала потужна буря зі зливою та потоками льоду: фото та відео негоди

У місті також підтопило кілька десятків будинків і лікарня,а деякі помешкання залишилися без електрики та газу, передає "Дождь" з посиланням на місцеву владу.

Для контролю за ліквідацією наслідків циклону в регіон вилетіла оперативна група разом з очільником МНС Росії Євгеном Зінічевим. До рятувальних робіт підключено понад 700 осіб і 150 одиниць техніки.

Потоп у Краснодарському краї Росії: дивіться відео

Тим часом, у Волгограді після невеликого дощу знову розмило схил під сумннозвіним стадіном “Волгоград-Арена”. Як пише місцеве видання V1.ru, хоча тут і стоїть спецтехніка, однак робітники лагодити все не поспішають.



Хоча великого дощу не було у Волгограді, але тут постраждав стадіон "Волгоград-Арена"