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      Россия продолжает страдать от ужасной стихии: где непогода наделала беды

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      Краснодарский край России серьезно пострадал от непогоды
      Краснодарский край России серьезно пострадал от непогоды / Соцсети

      Страшная непогода продолжает бушевать в России. На этот раз под удар стихии попала Кубань, где за несколько часов выпала месячная норма осадков – 119 миллиметров. Сообщается о жертвах.

      Как передают российские информационные агентства, в результате непогоды, в частности, обвалилась часть автомобильного моста через реку Макопсе, который является частью федеральной трассы из поселка Джубга в Сочи. Местные дорожные службы, со своей стороны, уверяют, что никто не пострадал, зато автомобильное движение по магистрали пришлось приостановить.

      Читайте также: В России целый город ушел под воду: фото и видео неслыханной непогоды

      По словам главы Туапсинского района Краснодарского края, жертвами наводнения стали два человека (мужчина и женщина), еще две пострадали и один числится пропавшим без вести, пишет "Интерфакс".

      К слову, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситауции. Синоптики прогнозируют, что ливни с грозами и градом могут продолжаться в регионе до 26 октября.

      Ужасная непогода ударила по России: смотрите видео

      Относительно ситуации в самом Туапсе, то здесь паводок повредил магистральный водопровод, в результате без воды остались несколько районов. В то же время в городе наблюдаются проблемы с железнодорожным сообщением из-за схода селевых масс и размыва путей на участке Туапсе – Кривенковская.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #24.10.2018

      A post shared by Katerina (@katrin_eya) on

      Кроме того, сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение и с городом прервано железнодорожное сообщение из-за размытия и повреждения путей на перегоне Греческий – Туапсе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #потоп2018 #потопвсочи #потоп #наводнение

      A post shared by Sergey Smith (@_c_r_a_n_k__c_k_) on

      Читайте также: Рим атаковала мощная буря с ливнем и потоками льда: фото и видео непогоды

      В городе также подтопило несколько десятков домов и больница,а некоторые дома остались без электричества и газа, передает "Дождь" со ссылкой на местные власти.

      Для контроля за ликвидацией последствий циклона в регион вылетела оперативная группа вместе с главой МЧС России Евгением Зінічевим. К спасательным работам подключены более 700 человек и 150 единиц техники.

      Потоп в Краснодарском крае России: смотрите видео

      Между тем, в Волгограде после небольшого дождя снова размыло склон под сомннозвиным стадином "Волгоград-Арена". Как пишет местное издание V1.ru, хотя здесь и стоит спецтехника, однако рабочие чинить все не спешат.

       Волгоград, Росія, негода, паводки, повінь, Волгоград

      Хотя большого дождя не было в Волгограде, но здесь пострадал стадион "Волгоград-Арена"

      Теги: Новости России Стихийный бедствия Погода Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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