На Тернопольщине работники райавтодора заблокировали дорогу: известна причина

25 октября возле Тернополя из-за долгов работники райавтодора перекрыли трассу международного значения в направлении Хмельницкого. Около сотни людей в рабочих оранжевых жилетах непрерывно ходили по пешеходному переходу.

Причиной километровых пробок на Тернопольщине стал протест активистов, которые вышли с единственным требованием – выплатить зарплату, которую им задолжали еще с июня.

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Протестующие жалуются, что обещанные деньги они не получают уже несколько месяцев. А недавно руководство Службы автодорог в Тернопольской области заявило, что денег в бюджете нет. Сейчас Тернопольский облавтодор подал два иска в суд, один из которых юристы дорожников уже выиграли. Если не будет апелляции, люди надеются получить зарплату хотя бы за два месяца.

"Это более 10 миллионов только задолженной заработной платы. На сегодняшний день мы выполнили работы для основного заказчика – Службы автомобильных дорог на сумму около 23-х миллионов гривен. Мы обратились в суд, чтобы взыскать деньги в судебном порядке, однако служба автодорог нанимает адвокатов, которые затягивают судебные процессы", – отметила юрист Тернопольского облавтодора Наталья Демьяновская.

Видео: забастовка рабочих Тернопольского райавтодора

Рабочие обещают бастовать, пока им не выплатят всю задолженность.