"Укравтодор" дал водителям важный совет

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) призывает водителей сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю.

Об этом сообщает ведомство в Facebook.

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"С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние", – говорится в сообщении.

Синоптики пока предупредили, что первые морозы придут в следующие выходные-10-11 ноября.