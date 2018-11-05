"Укравтодор" дал водителям важный совет
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) призывает водителей сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю.
Об этом сообщает ведомство в Facebook.
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"С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние", – говорится в сообщении.
Синоптики пока предупредили, что первые морозы придут в следующие выходные-10-11 ноября.
Источник: 24 Канал
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