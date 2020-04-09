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      Какие ограничения введут на посещение кладбищ в проводное воскресенье

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      Какие ограничения введут для украинцев на проводное воскресенье / Иллюстративное фото

      В поминальные дни для украинцев не будут вводить дополнительные ограничения на посещение кладбищ. Однако в полиции просят людей не собираться большими группами и не идти на кладбище всей семьей.

      Прощеное воскресенье в 2020 году приходится на 26 апреля, то есть через неделю после празднования Пасхи. В этот день христиане молятся на кладбище и зажигают свечи, вспоминают близких и родных, которые умерли. Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, которые действуют в Украине, людям в поминальные дни рекомендуют не собираться группами. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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      Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти на кладбища в поминальные дни,
      – отметил он.

      Глава Нацполиции в то же время отметил, что местная власть должна рассказать и объяснить людям о строгом масочном режиме и попробовать "не позволять накрывать столы на кладбищах".

      То есть, по словам Клименко, речь идет не о запрете посещения кладбищ.

      "Как правило, в поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть идет один – два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это принято в эти дни, особенно в сельской местности", – пояснил он.

      Глава Нацполиции добавил: местные органы власти, священники будут просить людей быть в маске и не собираться группами. Полиция же будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях.

      "Когда мы будем работать все вместе, тогда государство будет слышать своих граждан, а граждане будут слышать государство. Мы учимся слушать и слышать друг друга", – подытожил Клименко.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Пасха Полиция
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