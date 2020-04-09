Які обмеження введуть на відвідини кладовищ у провідну неділю
У поминальні дні для українців не вводитимуть додаткові обмеження на відвідини кладовищ. Однак у поліції просять людей не збиратися великими групами та не йти на кладовище усією сім’єю.
Провідна неділя у 2020 році припадає на 26 квітня, тобто через тиждень після святкування Великодня. У цей день християни моляться на кладовищі та запалюють свічки, згадують близьких та рідних, що померли. Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, що діють в Україні, людям у поминальні дні рекомендують не збиратися групами. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко.
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Звичайно, ми людей не втримаємо, якщо хтось захоче піти на кладовища в поминальні дні,
– зауважив він.
Глава Нацполіції водночас зазначив, що місцева влада повинна розповісти та пояснити людям про суворий масковий режим і спробувати "не дозволяти накривати столи на кладовищах".
Тобто, за словами Клименка, йдеться не про заборону відвідування кладовищ.
"Як правило, в поминальні дні на кладовищі йдуть великою родиною, а в цей раз нехай іде одна – дві людини. Щоб не було масового зібрання людей, як це заведено в ці дні, особливо, в сільській місцевості", – пояснив він.
Глава Нацполіції додав: місцеві органи влади, священники проситимуть людей бути в масці і не збиратися групами. Поліція ж буде втручатися в ситуацію тільки у виняткових випадках
"Коли ми будемо працювати всі разом, тоді держава буде чути своїх громадян, а громадяни будуть чути державу. Ми вчимося слухати і чути один одного", – підсумував Клименко.
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