Які обмеження введуть на відвідини кладовищ у провідну неділю

У поминальні дні для українців не вводитимуть додаткові обмеження на відвідини кладовищ. Однак у поліції просять людей не збиратися великими групами та не йти на кладовище усією сім’єю.

Провідна неділя у 2020 році припадає на 26 квітня, тобто через тиждень після святкування Великодня. У цей день християни моляться на кладовищі та запалюють свічки, згадують близьких та рідних, що померли. Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, що діють в Україні, людям у поминальні дні рекомендують не збиратися групами. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко.

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Звичайно, ми людей не втримаємо, якщо хтось захоче піти на кладовища в поминальні дні,

– зауважив він.

Глава Нацполіції водночас зазначив, що місцева влада повинна розповісти та пояснити людям про суворий масковий режим і спробувати "не дозволяти накривати столи на кладовищах".

Тобто, за словами Клименка, йдеться не про заборону відвідування кладовищ.

"Як правило, в поминальні дні на кладовищі йдуть великою родиною, а в цей раз нехай іде одна – дві людини. Щоб не було масового зібрання людей, як це заведено в ці дні, особливо, в сільській місцевості", – пояснив він.

Глава Нацполіції додав: місцеві органи влади, священники проситимуть людей бути в масці і не збиратися групами. Поліція ж буде втручатися в ситуацію тільки у виняткових випадках

"Коли ми будемо працювати всі разом, тоді держава буде чути своїх громадян, а громадяни будуть чути державу. Ми вчимося слухати і чути один одного", – підсумував Клименко.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу