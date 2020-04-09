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      Які обмеження введуть на відвідини кладовищ у провідну неділю

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      Які обмеження введуть для українців на провідну неділю / Ілюстративне фото

      У поминальні дні для українців не вводитимуть додаткові обмеження на відвідини кладовищ. Однак у поліції просять людей не збиратися великими групами та не йти на кладовище усією сім’єю.

      Провідна неділя у 2020 році припадає на 26 квітня, тобто через тиждень після святкування Великодня. У цей день християни моляться на кладовищі та запалюють свічки, згадують близьких та рідних, що померли. Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, що діють в Україні, людям у поминальні дні рекомендують не збиратися групами. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко.

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      Звичайно, ми людей не втримаємо, якщо хтось захоче піти на кладовища в поминальні дні,
      – зауважив він.

      Глава Нацполіції водночас зазначив, що місцева влада повинна розповісти та пояснити людям про суворий масковий режим і спробувати "не дозволяти накривати столи на кладовищах".

      Тобто, за словами Клименка, йдеться не про заборону відвідування кладовищ.

      "Як правило, в поминальні дні на кладовищі йдуть великою родиною, а в цей раз нехай іде одна – дві людини. Щоб не було масового зібрання людей, як це заведено в ці дні, особливо, в сільській місцевості", – пояснив він.

      Глава Нацполіції додав: місцеві органи влади, священники проситимуть людей бути в масці і не збиратися групами. Поліція ж буде втручатися в ситуацію тільки у виняткових випадках

      "Коли ми будемо працювати всі разом, тоді держава буде чути своїх громадян, а громадяни будуть чути державу. Ми вчимося слухати і чути один одного", – підсумував Клименко.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Поліція Карантин в Україні 2020 Новини України Великдень
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