Какие ограничения вводит ПЦУ на Вербное воскресенье и Пасху: подробно

Что советует ПЦУ на Пасху и в Вербное воскресенье / Фото 24 канала

В Православной церкви Украины решили дать советы своим верующим относительно соблюдения карантина в грядущие религиозные праздники. Среди главного – духовенство будет просить всех оставаться дома.