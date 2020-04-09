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      Какие ограничения вводит ПЦУ на Вербное воскресенье и Пасху: подробно

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      Что советует ПЦУ на Пасху и в Вербное воскресенье / Фото 24 канала

      В Православной церкви Украины решили дать советы своим верующим относительно соблюдения карантина в грядущие религиозные праздники. Среди главного – духовенство будет просить всех оставаться дома.

      Чтобы принять рекомендации, Священный Синод ПЦУ под председательством Епифания собрался 9 апреля на видеоконференцию. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

      Узнайте Какие ограничения введут на посещение кладбищ в проводное воскресенье

      • Во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – в общем количестве не больше 10 человек.
         
      • Внедренными нормами карантина накладывается общий долг использовать в публичных местах средства защиты. За разъяснением Национальной полиции, эта норма в отношении священнослужителей, певцов на время совершения ими служения носит рекомендательный характер.
         
      • Находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, верующие должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдая обычные правила участия в храмовом богослужении, не допускать отношение к трансляции богослужения только как к пересмотру зрелища.
         
      • Рекомендовать священнослужителям и церковнослужителям, достигшим возраста 60 лет, придерживаться общих ограничений, если их обязанности на время карантина могут выполнять другие священнослужители и церковнослужители.

      В Вербное воскресенье, Страстную седмицу, Пасху и Пасхальную седмицу действуют следующие рекомендации:

      • архиереи и духовенство через средства массовой информации, объявления, в проповедях и личном общении должны просить всех мирян оставаться дома и участвовать в молитве через средства трансляции (из местного храма или из кафедрального собора епархии или кафедрального собора Предстоятеля);
      • учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычные общие освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей;
      • на основании разъяснений Национальной полиции, во внебогослужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении; настоятелям приходов, руководителям монастырей обеспечить, там где есть возможность, в течение праздничных дней, особенно в воскресенье 12 апреля, в субботу 18 апреля и в воскресенье 19 апреля, пребывание в храме одного дежурного священнослужителя для индивидуального общения с прихожанами и удовлетворения их религиозных потребностей;
      • в маленьких населенных пунктах информировать мирян о проведении освящения пасхальных блюд у мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением социальной дистанции; при индивидуальном освящении пасхальных блюд возле мест проживания верующих не допускать их скопления и контролировать соблюдение общих норм карантина; индивидуальное освящение возможно как в воскресенье, 19 апреля, так и накануне в субботу, 18 апреля (согласно соблюдению предписаний относительно употребления песнопений Великой субботы)
      • организовать, согласно договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное (в течение дней Страстной седмицы) освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освящены православным священнослужителем;
      • в случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд – позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой.
      • проведение во время богослужений Страстной седмицы и на Пасху предусмотренных Уставом обходов храма в соответствии с местными обстоятельствами или не совершать, или осуществлять обнесения Плащаницы в самом храме, или осуществлять обход вокруг храма только в составе тех, кто участвует в соответствующем богослужении, с соблюдением "социальной дистанции"; в случае если крестный ход на Пасху не осуществляется – сразу после выхода Утреня начинается перед дверью храма;
      • посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 г.);
      • в любое время до Пасхи через объявления, проповеди и в средствах массовой информации обращаться к членам семей лиц старшего возраста или тех, кто заботится о них, позаботиться о том, чтобы в день праздника такие лица имели дома освященные пасхальные блюда и через соблюдение норм карантина не остались без традиционной праздничной трапезы;
      • епархиальным архиереям, настоятелям, руководителям монастырей позаботиться об установлении контакта с местными органами Национальной полиции, в частности с определенным ими ответственным лицом через мобильную связь, чтобы в случае возникновения вопросов – решать их.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Пасха Православная церковь Украины Религия
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