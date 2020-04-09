Які обмеження вводить ПЦУ на Вербну неділю і Великдень: детально

У Православній церкві України вирішили дати поради своїм вірянам щодо дотримання карантинних обмежень у прийдешні релігійні свята. Серед найголовнішого – духовенство проситиме усіх залишатися вдома.

Аби ухвалити рекомендації, Священний Синод ПЦУ під головуванням Епіфанія зібрався 9 квітня на відеоконференцію. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

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Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.

Запровадженими нормами карантину накладається загальний обов’язок використовувати у публічних місцях засоби захисту. За роз’ясненням Національної поліції, ця норма щодо священнослужителів, співців на час звершення ними служіння має рекомендаційний характер.

Перебуваючи вдома та долучаючись до богослужіння з допомогою трансляції, вірні повинні слухати богослужіння і звершувати молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні, не допускати ставлення до трансляції богослужіння лише як до перегляду видовища.

Рекомендувати священнослужителям і церковнослужителям, які досягли віку 60 років, дотримуватися загальних обмежень, якщо їхні обов’язки на час карантину можуть виконувати інші священнослужителі та церковнослужителі.

У Вербну неділю, Страсну седмицю, Великдень та Великодню седмицю діють такі рекомендації: